等開放！王國材稱團客出入境指引早準備好　「歡迎全世界觀光客來台」

▲交通部長王國材。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

政府宣布將於10月13日推行入境「0+7」措施，屆時入境台灣將無須隔離，改為7天自主防疫。交通部長王國材今指出，禁團令會在0+7以後鬆綁，交通部對團客出入境指引都做好了，請觀光客業者開始準備，歡迎全世界觀光客到台灣來。

立法院新會期23日開議，行政院長蘇貞昌應邀進行施政報告並備質詢，對於團客出入境相關指引，王國材在進入議場前接受媒體採訪時回應，因應0+7，防疫旅館、車隊等都會階段性退場，禁團令也會0＋7後鬆綁，包括出入境團客都可以開始攬客。

王國材表示，相關指引交通部早就準備好，現在全世界都開放邊境，0+7預計在10月上旬，觀光業都也等很久了，在這段觀光艱困時期，國旅品質也努力提升，歡迎全世界觀光客來台。

對於團客開放指引，疫情指揮中心指揮官王必勝22日表示，未來開放會視疫情發展決定實施日期，現在決定先觀察一週，若疫情穩定可控，就會在2週後實施，預計實施日期在10/13。實施內容為入境免居檢「0+7」，初期也會針對入境人數進行總量管制，每週預計開放15萬人次，另外在非免簽國也會開放觀光與一般訪問。

不過，由於指揮中心先前公布指引，要求團客需打三劑、團進團出並全程佩戴口罩。面對10/13後將開放一般觀光，王必勝表示，下週一上午會再與觀光局討論是否修正指引，待討論完後，再擇期公布。