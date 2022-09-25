三寶大嬸10秒擊落2機車！　移動神主牌鬼切影片曝

▲三寶亂騎車成社會亂源之一。（圖／翻攝臉書「Andy老爹」）

記者張靖榕／綜合報導

馬路三寶鬼切嚴重影響其他用路人，一名婦人企圖騎車橫越雙向道，先害他人擦撞到車頭後，又繼續向前騎，結果在另一邊與一名年輕女子對撞，兩人紛紛倒地。這種毫不顧慮交通規則的亂騎法，讓汽車媒體人Andy老爹傻眼，網友紛紛留言，「這種移動式神主牌真的很恐怖」。

Andy老爹25日在臉書分享一段行車紀錄影片，畫面左邊對向車道一名穿桃紅色外衣的婦人從路邊向中間鬼切，害一名男騎士與她車頭對撞後，她不僅沒有停下，被對方罵完還繼續往前騎，同時回頭瞪了對方一眼。

來到另一向車道後，婦人完全沒記取教訓，根本沒留意其他人車是否靠近，竟然又直接加速橫越，下秒擊落另一名年輕女騎士。婦人當場重摔在地，無辜女騎士更因重心不穩連人帶車飛撲在人行道上。

Andy老爹感嘆，「這種亂騎的，真的很恐怖...」。網友則留言「那女生，好倒楣」、「以為裝傻沒事快騎走，結果又擊落另一台」、「叫警察來，這一定沒駕照」、「完美詮釋什麼叫移動神主牌」、「可怕的三寶，害一個不夠又加碼一個」、「太誇張了，都完全不看的，馬路上的不定時炸彈」、「還能活到現在真不簡單」、「自己出事就罷了，最可惡的是牽連到其他用路人的安全。」