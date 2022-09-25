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大陸 大陸焦點 特派現場

北京點頭恢復「4省1市」赴澳門旅行團　每日入境人次或可重上4萬

▲澳門賭場。（圖／CFP）

▲澳門賭場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

疫情衝擊澳門經濟，當地政府24日宣佈，大陸中央決定恢復4省1市赴澳旅行團及電子簽註，分別是廣東、福建、江蘇、浙江及上海，預計最快11月可復辦，初期目標由現時每日2.1萬人次入境，倍增至約日均4萬人次，即恢復至疫情前約一半的旅客量。

據《東網》報導，澳門政府24日11時宣佈，恢復當地居民期盼的「內地電子簽註」問題，而停辦近3年的赴澳門旅行團，預計最快11月可復辦，中央同意先恢復包括廣東、福建、江蘇、浙江和上海，合共4省1市到澳門的電子簽證及旅行團，預計需一個月時間準備。

澳門政府指出，若遇疫情設有熔斷機制等，初期目標由現時每日有2.1萬人次入境，倍增至約日均4萬人次，即回復至疫情前約一半的旅客量。

澳門旅遊局表示，23日錄得2.612萬入境旅客人次，比端午節期間日均旅客量增加超過一成，亦為6月18日爆疫至今單日最高入境旅客紀錄。 但澳門政府重申，旅客重新來澳門最重要是做好防疫工作。

澳門政府表示，新冠疫情重創經濟，23日行政會已公佈第二個百億支援計劃，對居民作短期支援，但最終要復甦經濟才能正常運作。

至於香港推出「0+3」檢疫安排，澳門政府表示不評論，但暫時無條件實施與大陸不一致的入境措施。

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