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社會 社會焦點 保障人權

高雄咖啡店徵才「限女性」罰30萬！老闆興訟因這身分被駁回

▲▼咖啡,咖啡店,老闆,徵人,廣告。（圖／翻攝自Pixabay）

▲高雄一家咖啡店老闆徵才「限女性」，遭勞工局開罰30萬元。（示意圖，與本案無關／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一間咖啡店被檢舉徵人廣告寫著「限女性」，違反性別工作平等法，高雄市府勞工局認定違法判賠30萬元。店主不滿罰金太高提起訴訟，主張不清楚此舉違法，就算違法處罰也屬過重。最高行政法院認為，店主為大學畢業的成年人，應知雇主不得對勞工有性別歧視，駁回上訴，全案確定。

判決指出，咖啡店謝姓老闆去年3月1日張貼招募廣告，內容登載「誠徵工作伙伴（限女性）」，被民眾檢舉違法，高雄市府勞工局前往調查後，認為謝男違反性別工作平等法，裁處30萬元罰緩。

謝男見短短3字要罰30萬元，上法院求公道，並舉出過往2種案例，其中都有提及處分機關均衡酌受處分人之營業規模及資力，應受責難程度尚非重大，援引行政罰法第8條規定減輕該部分處罰，因此主張本案也應以相同方式處理。

另外，謝男表示，自己經營的咖啡店並不是大型企業，也沒有參加開業相關講座訓練，自然不諳法律規範，縱使30萬元是最低門檻罰緩，仍對他造成嚴重負擔，請求撤銷。

最高行政法院認為，行政罰法第8條規定減輕或免除其處罰，須以行為人「不知法規存在」為前提，也就是不知其行為是法規所禁止（不得作為）或誡命（要求作為）而欠缺違法性認識才適用。

法官表示，性別工作平等法、性別平等教育法已實施多年，經政府機關、學校單位及民間大力宣導，已落實為國民遵循之共同價值，謝男是受有大學教育的成年人，縱使無法明確知曉法律內容，但對性別工作平等法規所禁止之行為義務大致為何，應有相當之瞭解，駁回謝男上訴，全案確定。

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