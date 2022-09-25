切割周玉蔻恐「戒毒症候群」？　陳時中批柯文哲：炫弄醫療名詞

▲陳時中今天上午前往太平市場掃街前接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻激進言論引發熱議，台北市長柯文哲24日批評，民進黨台北市長參選人陳時中3年內上了周玉蔻專訪12次，現在才說裝不熟？就像吸毒現在要戒毒，太遲了，而且現在一定有戒毒症候群，很痛苦；對此，陳時中25日反嗆，用醫療的名詞來做炫弄，來形容一種不存在的情況，「我想他可能自己還有這樣的一個症候群」。

陳時中今天上午前往太平市場掃街前接受媒體聯訪，媒體關注台北市長柯文哲批評，陳時中現在跟周玉蔻裝不熟已經太慢了，有「戒毒症候群」應該很痛苦？陳時中回擊，第一個，用醫療的名詞來做炫弄，來形容一種不存在的情況，「我想他可能自己還有這樣的一個症候群」；第二個，「我跟周玉蔻就是在公務的往來，相關的新聞需要的時候，我們接受訪問，將我們的政策說明清楚，至於在私交，我跟周玉蔻一點私交都沒有」。

陳時中表示，他們只是在公務上，一個是媒體人，一個是執行政策的政務官，需要說明政策的時候上節目，接受社會的挑戰，就是這樣，至於周玉蔻在節目裡面需要講什麼主題，要根據他們媒體的經驗，他們自己會安排。

媒體追問，是否認同周玉蔻在節目中說「票投陳時中就是投給周玉蔻」等語？陳時中說，他並沒有看到這樣的說法，也沒有看到這樣的節目；媒體再問，周玉蔻說，喜歡周玉蔻就是喜歡陳時中，這部分是欣然接受，還是聽到會瑟瑟發抖？陳表示，沒有，因為他到現在為止沒有看到這個節目，不便評論。

陳時中表示，不需要用這樣的東西來做政治上的操作，他的目標是當「全民市長」，提出全民的政策，希望能夠造福台北市市民。

媒體也問，陳時中現在切割周玉蔻，那為什麼當初同聲附和慈濟的說法？陳時中直言，他從來沒有跟誰同聲附和，他是就社會常規表達自己的意見，「我沒有跟誰要掛在一起」；至於是否希望周玉蔻不要再打緋聞？陳說，他沒有辦法主導媒體、各方面節目的安排。

此外，對於周玉蔻疫情期間常常領先指揮中心公布當日確診數字、公布足跡，甚至傳出特權採檢等事情，衛福部研議好像都沒有結果？陳時中表示，那沒有到需要處理的情況。