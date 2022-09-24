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平溪線2度列車撞上落石　告警系統年底才完成！台鐵先裝道旁監視器

▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵平溪線9月14日因豪雨開轟，十分到菁桐間兩度發生巨石和落石崩落，兩列車前後剎車不及撞上，所幸僅有排障器故障，2司機員和8旅客幸運逃劫，由於該區間規畫裝設落石告警系統，今年底才能完成，台鐵近日裝設道旁監視器並連線至行車室，輔助現場監控。

台鐵平溪線日前一天內兩度發生落石，且列車剎車不及撞上，由於該事故路段在太魯閣號事故後，已規劃建置邊坡落石告警系統，可自動警示列車，預計今年底完工，未料僅差4個月，來不及阻止事故，所幸司機員和旅客平安逃劫。

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▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

台鐵今表示，為維行車安全，持續加強平溪支線十分=嶺腳=平溪路線保養，以及邊坡落石監控，搭配工務處天候監控系統(Qpesums)，遇豪雨即派員現場監視，必要時預警性降速封路，提升安全防護。該區間將於今年底完成的落石告警系統，近日已開始裝設道旁監視器，並4G聯線至十分站行車室，逐步提供路線畫面，台鐵局也立即予以運用，輔助現場監控效能。

台鐵局長杜微今天(9/24)也率隊前往平溪線巡視路線邊坡及營運情形，杜微表示，9月宜蘭工務段已邀請台大土木教授林銘郎、中興水保教授邱雅筑及中興顧問社研究員黃韋凱等專家學者進行研究，將依其建議進行改善，現階段則持續加強監控，調整天候監控系統(Qpesums)行動值，及早因應劇烈天侯的影響。

▼台鐵平溪線加設道旁監視系統，可連線至行控室。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

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