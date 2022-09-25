　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯外長聯大演說　批美國在台灣周邊「玩火」

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席聯合國大會。（圖／路透）

▲俄羅斯外長拉夫羅夫出席聯合國大會。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在紐約舉行的聯合國大會發表演說，嚴詞批評華盛頓，並指責美國在台灣問題上「玩火」。

路透社報導，拉夫羅夫在聯合國大會（UN General Assembly）上說，美國正試圖「征服」亞洲地區，並批評華府欲在印太地區組成「封閉式」國家集團。

他指出，「他們在台灣周圍玩火。最重要的是，他們還承諾向台灣提供軍事支持。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京警告訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

美國總統拜登此後也公開表明，美國會在中國以武力犯台時出兵協防台灣，被認為打破美方數十年來對台海衝突不在事前宣示是否介入的「戰略模糊」策略。

在台灣問題上，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一向明確支持中國。普丁上周重申，「我們打算堅定支持『一個中國』原則，我們也譴責美國及其附屬國在台灣海峽的挑釁行為。」

在演說中，拉夫羅夫還指責華府試圖透過制裁「把整個世界變成自己的後院」。他痛批，美國的行為是「純粹、徹底的獨裁，或者可說是企圖實施獨裁」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
諾盧開眼轉中颱！國家警報半夜響　「超大豪雨」淹水警戒縣市曝
俄羅斯外長聯合國演說　批美國在台灣周邊「玩火」
快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

俄羅斯外長聯大演說　批美國在台灣周邊「玩火」

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

俄羅斯全國反動員示威　維權組織稱逾700人被捕

颶風菲奧娜登陸加拿大威力減弱　東部沿岸防豪雨大浪

22歲伊朗女未戴好頭巾遭捕亡　示威延燒　總統：將果斷處理

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

最美菇農「掀衣搧風」畫面曝光！爆汗直喊：太熱了，做不了

知名露營用具Snow Peak女社長　驚爆淪小三！搞上人夫懷孕辭職

拜登逛車展疑「認錯老婆」…牽起美女州長的手　超糗畫面曝

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

俄羅斯外長聯大演說　批美國在台灣周邊「玩火」

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

俄羅斯全國反動員示威　維權組織稱逾700人被捕

颶風菲奧娜登陸加拿大威力減弱　東部沿岸防豪雨大浪

22歲伊朗女未戴好頭巾遭捕亡　示威延燒　總統：將果斷處理

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

最美菇農「掀衣搧風」畫面曝光！爆汗直喊：太熱了，做不了

知名露營用具Snow Peak女社長　驚爆淪小三！搞上人夫懷孕辭職

拜登逛車展疑「認錯老婆」…牽起美女州長的手　超糗畫面曝

全球貨櫃港排名高雄港自16降為18　業者認為只能轉向物流等業務

漂亮女兒意外成選戰「嬌點」　徐定禎打趣：若早被發現我4年前就當選

鼠媽媽困捕鼠籠生「10隻小雞佛」　她1決定吸逾萬人按讚

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

諾盧開眼轉中颱！國家警報半夜響　「超大豪雨」淹水警戒縣市曝

庫茲馬認了！被湖人交易陷入黑暗中　聽到某些評論很受傷

樂天楊彬回新莊挑戰對前東家連勝　悍將郭俊麟捍衛主場

港人來台定居門檻變高？　律師揭投審會考量：舊觀念不適用了

郭泓志首戰大銀幕「比上投手丘還緊張」　靠罵三字經紓壓

三寶大嬸10秒擊落2機車！　移動神主牌鬼切影片曝

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

婦遭撞死已下葬　喪禮上「復活」

普丁再嗆「要用核武」歐盟官員怕爆

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

最美菇農熱到「掀衣搧風」！爆汗喊：做不了

睡睡雞不能亂吃！FDA：後果嚴重恐致死

智利強震前兆？5公尺超巨「地震魚」現蹤

烏亂葬崗挖出447遺體　曾受殘忍酷刑

知名露營用具女社長驚爆淪小三

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

牆壁突滲血　妹子得知真相笑了

別看BMI　研究曝「1身材指標」才準

56歲嬤隔26年後再度懷孕「腹中是孫女」

伊朗艾米尼之死示威延燒　總統回應

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

更多熱門

相關新聞

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

熱帶風暴攪局　NASA登月火箭試射第三度中止

由於熱帶風暴預料將在接近佛羅里達州時增強，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布取消原訂27日發射的歷史性無人登月任務。

俄羅斯全國反動員示威　維權組織稱逾700人被捕

俄羅斯全國反動員示威　維權組織稱逾700人被捕

普丁簽署法案：接受外國志願者當兵　可成為俄國公民

普丁簽署法案：接受外國志願者當兵　可成為俄國公民

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

關鍵字：

俄羅斯Sergei Lavrov美國台灣聯合國

讀者迴響

熱門新聞

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

婦遭撞死已下葬　喪禮上「復活」

即／國3北上砂石車翻覆　回堵3km

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

他靠1招讓房貸利率「降到1.705%」

王心凌遇汪東城爆「台式口頭禪」

好市多買餐包缺好幾塊！見一圈齒痕

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

郭靜純曝光15歲女兒「超正照」

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

Netflix上架李奧納多12年神片

更多

最夯影音

更多
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面