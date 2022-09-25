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諾盧快速增強中颱！3地迎雨彈　下週恐有新颱「影響台灣機率曝」

▲▼諾盧颱風增強為中颱，關島附近另有熱帶擾動發展中。（圖／天氣風險公司）

▲諾盧颱風增強為中颱，關島附近另有熱帶擾動發展中。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

「諾盧」增強為中度颱風，北側夾雜較多水氣的偏東風往台灣靠近，今宜蘭等迎風面山區24小時最大累積雨量達到超大豪雨等級，今宜蘭、大台北、花蓮仍將有降雨。天氣風險公司分析師林孝儒表示，關島附近也有另一個熱帶擾動發展中，看來下週有機會增強為颱風，但靠近台灣機會相對低。

林孝儒指出，今(9/25)天隨著北方高壓出海，台灣附近東北風雖逐漸減弱，但諾盧颱風位處大低壓帶中，隨颱風逐漸西行往菲律賓靠近，其北側亦夾雜著較多水氣的偏東風往台灣附近靠近，北方東北風持續影響再加上偏東風逐漸往台灣增強帶來不穩定條件，今天凌晨開始，地形條件較特殊的宜蘭迎風面山區有顯著陣雨，過去24小時最大累積雨量已來到超大豪雨等級，今日白天這樣陣雨都還是會持續發生。

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▲▼宜蘭出現超大豪雨。（圖／氣象局）

▲宜蘭出現超大豪雨。（圖／氣象局）

另外今天大台北及花東亦有降雨影響，雖遠不及宜蘭地區，不過仍有較大短暫陣雨機會；北台灣及東半部氣溫都較偏涼，中南部影響不大，普遍可維持晴時多雲較穩定的天氣，但要留意日夜溫差變化，且午後局部山區也有些短暫陣雨機會。

林孝儒分析，下週一(9/26)開始，隨著台灣附近轉為偏東風環境後，西半部可維持晴時多雲天氣，雖午後山區有短暫陣雨機會，不過接下台灣附近水氣逐漸減少，降雨影響程度也相對較小；大台北明天(9/26)開始也會逐漸恢復較穩定天氣，氣溫回升幅度也會較多，感受上反而有些偏熱；東半部由於持續為迎風面，難免有些地形降雨，不過下週一後隨著水氣逐日減少，降雨也會更加減少，接下來東風吹佛天氣型態大概可以維持到下整週。

林孝儒也提醒，目前關島附近也有另一個熱帶擾動發展中，看起來下週將有機會增強為颱風，不過不用擔心太早，因為下週環境配置上來說就算有熱帶系統發展，可能要靠近台灣的機會相對都還是比較低的，下週可慢慢觀察西太平洋面上的變化。

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