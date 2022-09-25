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俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

▲▼俄軍發射8枚巡弋飛彈攻擊水庫製造洪水，造成烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）居民撤離。（圖／路透）

▲英國軍方指出，俄軍本週動用短程彈道飛彈攻擊烏克蘭東北部一座水壩。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯侵略烏克蘭戰事不順，俄國已免除國防部副部長布加柯夫的職務，他是掌管後勤的最高層級軍官；另外，英國軍方指出，俄軍本週動用短程彈道飛彈攻擊烏克蘭東北部一座水壩。

●俄軍在烏克蘭後勤問題嚴重 副國防部長遭撤換

俄羅斯國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）的職務。布加柯夫是俄軍掌管後勤的最高層級軍官。

俄羅斯國防部在社群平台Telegram發布消息說，「陸軍上將布加柯夫已被免除國防部副部長一職」，一級上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）將接替他的職位。

俄軍今年5月占領烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），60歲的米茲殷塞夫因為他的角色，遭到英國制裁。

俄軍在馬立波的軍事行動，以及烏克蘭軍隊最近的軍事進展，暴露出俄軍的嚴重後勤問題。部分分析師甚至認為，後勤是俄軍脆弱的一環，從發動攻擊後就遭遇重重困難。

●英情報：俄國攻擊水壩 試圖水淹烏克蘭軍隊

英國軍方24日表示，俄羅斯本週動用短程彈道飛彈或類似武器，攻擊烏克蘭東北部北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）的佩切尼水壩（Pechenihy）。

英國國防部在每日情報公告指出，這次攻擊發生在9月21日和22日。在此之前，烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih）附近的卡拉楚尼夫斯科水壩（Karachunivske），也於15日遭到攻擊。

英國國防部發布於推特（Twitter）的公告提到，俄軍指揮官下令這麼做，或許是想要破壞水壩的閘門，藉此淹沒烏克蘭軍隊的相關據點。

但英國國防部表示，由於受損的水壩距離戰區太遠，這些攻擊不太可能會對烏軍行動帶來重大破壞。

▲▼烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗，在裡面發現至少447具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭官方出動大批人力開挖伊久姆的亂葬崗，在裡面發現至少447具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

●烏克蘭稱伊久姆挖出447具遺體 30具似曾受酷刑

烏克蘭東部哈爾科夫（Kharkiv）地區官員23日表示，烏國從俄國軍隊手中奪回小鎮伊久姆（Izyum）後，發現附近有一座大型亂葬崗，挖掘出447具遺體。

哈爾科夫地方檢察官們在社群媒體上說：「在伊久姆的大型亂葬崗，所有遺體的挖掘工作都已完成。」

他們在臉書（Facebook）發布聲明說，「我們在9月16日到23日之間，從那裡挖出447具遺體」，其中有425名平民，包括5名兒童，另有22名烏克蘭軍人。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）通報，有436具遺體被挖掘出來，他在社群媒體發布聲明說：「大多數人身上都有暴力致死的痕跡，30人有遭受酷刑的跡象。有些遺體脖子上繞著繩索、雙手被綁、四肢骨折，還有槍傷。」

●澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日指出，他希望修補與中國的關係。但他形容，中國在俄羅斯侵略烏克蘭一事的立場「模稜兩可」。

澤倫斯基接受法國「法蘭西西部報」（Ouest-France）專訪時表示：「我希望他們（中國）能幫助烏克蘭。」但他也說，如今他要與中國國家主席習近平通話「有難度」。

澤倫斯基還說，在俄羅斯7個月前對烏克蘭發動侵略之前，基輔與北京間「存在溝通管道」，兩國曾「有許多經貿合作」。

●伊朗供俄國無人機 烏克蘭降級外交關係

烏克蘭當局23日表示，將調降與伊朗的外交關係，並拔掉伊朗大使的大使資格，聲稱伊朗做出向俄羅斯部隊提供無人機的「不友善」決定。

路透社報導，烏克蘭宣稱擊落4架伊朗製「神風」（kamikaze）無人機，總統澤倫斯基抱怨伊朗傷害烏克蘭主權及國民。

烏克蘭與美國指控伊朗向俄羅斯供應無人機，但德黑蘭當局否認。

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