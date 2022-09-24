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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲童玩「踩肚皮」害爸爸脾臟破裂！劇痛送醫才知積血1公升

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲李男在家帶孩子，脾臟卻遭踩破。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

陪小朋友玩的時候，還是要注意身體狀況。四川瀘州一名李姓男子在家帶3歲大的兒子，期間讓兒子踩在自己的肚子上玩耍，沒想到後來左上腹疼痛、痛到無法動彈，就醫才知道脾臟破裂，腹腔積血將近1,000毫升，只能緊急手術，將脾臟切除。

綜合陸媒報導，瀘州市中醫醫院外二科副主任醫師徐冬梅表示，她9月13日晚間結束病毒採檢任務，回家休息時，突然接到科室的電話，原來是收治了一名脾臟破裂、大量出血的年輕患者，於是立刻趕回醫院，替患者動手術。

徐冬梅回到醫院，詢問李姓患者，但對方沒有外傷，也沒有相關的外傷史，更沒有血管瘤、脾臟病等，讓她感到十分困惑，不曉得究竟是什麼原因，導致脾臟破裂。

▲▼父親帶孩子「上腹被踩一下」。（圖／翻攝微博）

▲徐冬梅推斷，患者的脾臟可能是玩遊戲時被兒子踩破。（圖／翻攝微博）

後來仔細詢問，李男才想起11日在家帶孩子，3歲大的兒子在自己的身上跳來跳去，當時左上腹被兒子踩了一下，瞬間覺得相當疼痛，但後來狀況好轉，因此也沒有多加留意。

沒想到，李男13日上午餵孩子吃飯時，突然感到左上腹疼痛，且隨著時間經過，疼痛感愈來愈強烈，甚至無法動彈，無論是躺著、坐著或行走都沒辦法，最後連呼吸時都感到疼痛難忍，只好打電話叫救護車。

徐冬梅聽完後研判，李男可能是與孩子遊玩時，脾臟被孩子踩破，同時也緊急動了手術，但因為李男的脾臟上極完全破裂，只能完全切除。

徐冬梅提醒，很多父母可能都有過被小孩踩踏的經驗，但3歲的孩子體重大約已有15公斤，而人體的脾臟相當嬌嫩，沒有辦法承擔這種重量，帶孩子玩耍時還是要小心，避免危險動作，且若有腹痛、不適等症狀，務必及時就醫。

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