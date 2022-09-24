「老婆羊水破了」！孕婦卡車陣　新北警開道護送5km...順產1千金

▲▼ 新北警開道讓孕婦能順利抵達板橋生產 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市33歲林姓孕婦，昨23日晚間6時許在新莊家中發現「羊水破了！」，由於當下是尖峰時刻，這時去醫院鐵定卡在車陣中，丈夫駕車路過福營派出所，直接衝進派出所找警察大大幫忙，福營所警員李泳麟、張皓評聽到新手爸媽需求後，立刻鳴笛開道，讓原本5.3公里，25分鐘路程僅花8分鐘就抵達板橋婦產科，順利誕下1千金。

34歲陳姓丈夫與妻子家住在新莊區西盛街，昨23日晚間6時許，大腹便便的林女發現羊水破裂，緊急告知丈夫要前往距離家裡有5.3公里的板橋中山路上婦產科。由於當時是週五下班尖峰時刻，整條新莊中正路滿滿車潮，陳男見狀將車開到新莊分局福營派出所旁，快步走進派出所內向值班員警表示「我太太羊水破了！」希望警方能夠協助開道。

▲▼ 新北警開道讓孕婦順利生產 。（圖／記者戴上容翻攝）

值班警員黃建銘隨即向派出所主管回報，由警員李泳麟、張皓評駕駛巡邏車，一路鳴放警報器開道，原本需耗費25分鐘的車程，僅花費8分鐘就平安趕抵婦產科。

林女安心待產，順利產下一千金，陳男事後頻頻感謝警方的暖心救援，後續也在警方鼓勵與祝福下，喜迎寶寶的到來；福營派出所長周義哲表示，他也是新手爸爸，完全能體會陳先生的著急及忐忑 ，期望警方為民服務的熱誠，能讓社會多一份溫暖及美好。

▲ 爸爸感謝警察開道 。（圖／記者戴上容翻攝）