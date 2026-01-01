　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任內最後1次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民　新年願望曝光

記者賴文萱／高雄報導

迎接馬年的到來，高雄市議會與高雄市政府於今（1）日在本市文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」。高雄市長陳其邁感性提到，今年是他最後一次主持元旦升旗，感謝5年來市府團隊及市民跟他共同打拚，也並盼新的一年台海能和平穩定。

▲▼ 任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民　曝新年最大期待 。（圖／記者賴文萱攝）

▲任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今在元旦升旗典禮致詞時表示，今年是他最後一次站在元旦升旗典禮的致詞台上，五年的時間，他能夠跟所有的市府團隊，以及市民朋友一起打拚，對他來說這是何等的榮幸。

▲▼ 任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民　曝新年最大期待 。（圖／記者賴文萱攝）

▲任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，在這幾年包括台積電、鴻海等高科技大廠陸續在高雄投資，輕軌成圓與捷運公車一起便利的前往高雄城市各個角落，一直前來高雄表演的天團幾乎讓高雄天天周周都能夠聽到演唱會，還有逛不完的活動，開放給市民共享的自然果嶺公園與澄清湖，共同成為比紐約中央公園還要大的生態廊道。

陳其邁感性地說，「明年這個時候，不管站在台上的是誰，我相信我們為高雄、為台灣、為中華民國努力的決心和元旦每一天都會升起的太陽一樣，永遠不會改變。」

▲▼ 任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民　曝新年最大期待 。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市長初選參選人林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆（左二起）皆出席元旦升旗典禮。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁強調，真的要非常感謝所有的市民朋友，能夠在這五年來給予市政府最大的支持，能夠挺高雄，能夠在這五年來給予我們最大的鼓勵，他在這裡還是要表達最誠摯的謝意，最後再一次的祝福中華民國元旦快樂，高雄平安，台灣繁榮。

另外，陳其邁會前受訪也提到，剛發生中國的環台軍演，可以說是東亞的和平與穩定被片面的破壞跟改變，也對台灣的安全形成威脅，這個都不是兩岸人民所樂意見到的。

國軍弟兄姊妹24小時嚴守台灣的安全，非常非常的辛苦，陳其邁今天也特別向所有的國軍弟兄姊妹致敬，非常感謝他們，能夠固守台灣、守衛安全，也希望新的一年，立法院能夠儘速的通過國防預算，強化台灣自我防衛的安全，這個也是國人大家深切的期待。

陳其邁說，在新的一年裡面，希望不管是在台海能夠維持和平與穩定，也希望包括在整個台灣因應美國關稅以及地緣政治的挑戰，都能夠克服困難，這個是新年最大的期待。

今年高雄元旦升旗典禮以「躍動高雄 智慧共榮」為主題，現場氛圍以馬年一卡通圖像進行延伸，馬與太陽的結合代表著智慧與向前躍進的力量，寓意市府及議會不斷追求創新和發展，與市民共同開創高雄共榮的未來。

▲▼ 任內最後一次元旦升旗！陳其邁感性謝高雄市民　曝新年最大期待 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議長康裕成喊話，未來將持續監督，與市府攜手推動建設。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會康裕成議長回顧任內成果表示，議會通過多項重要法案，包含全台首創的《高雄淨零城市發展自治條例》，為城市永續奠基；未來將持續監督、為民發聲，與市府攜手推動建設。

元旦備受市民熱烈索取一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖馬為主要元素，搭配燦爛的天空、山巒、港灣、建築等圖像，象徵夢想從海港城市啟程奔馳，迎向未來。新的一年一大早，也讓5千名幸運拿到紀念卡的市民，感受到馬年新氣象以及城市煥然一新的活力。

01/01 全台詐欺最新數據

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

