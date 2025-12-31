兩年沒跳籃球應援！峮峮跨年夜現身特攻主場、大心臟命中神準「開球」

▲PS女孩峮峮受邀開球嘉賓，這次她用罰球線用投籃的方式開球，球也漂亮空心入網。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻「跨年大戰」主場迎戰新北國王，展開備受矚目的同城內戰。為了與球迷共同迎接新的一年，特攻球團特別舉辦「DEA特有型」主題週活動，並邀請到睽違已久的人氣啦啦隊女神峮峮擔任開球嘉賓。

峮峮在全場萬名粉絲的注視下，展現了「大心臟」的抗壓性，於開球儀式中站上罰球線小試身手，在「不要想、投就對了」的心態下成功罰球命中，瞬間點燃現場氣氛，引發全場雷鳴般的歡呼。

峮峮在受訪時表示，能夠在2025年到來之際與大家聚在一起共度跨年夜，感到非常開心且興奮，她坦言雖然開球前非常緊張，且為了這次的主題週應援練習了許久，但看到現場球迷的熱情支持，讓她能更有自信地完成開球任務，「心情很興奮開心也很緊張，練習蠻久也很焦慮，但2025最後一天能在這裡跟大家渡過，真的很幸福。」

這次「DEA特有型」主題週共計3天，Passion Sisters將天天帶來精彩的開場表演，應援陣容除了峮峮之外，更由兩位高人氣韓籍成員JJUBI、金渡兒領軍，搭配林可、妮可、晴兒、維尼、衣宸、芊芊、Wendy等成員，總計10名PS女孩全陣容出擊，與特攻基地內的球迷攜手跨越新舊交替的時刻。