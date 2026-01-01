賴清德、蕭美琴深藍風衣＋手持小國旗　共同出席總統府元旦升旗

▲總統府元旦府前升旗典禮，賴清德、蕭美琴身穿深藍色風衣、手持小國旗登場。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統府於1月1日依慣例舉行「元旦升旗典禮」，總統賴清德於清晨6時20分步與副總統蕭美琴身穿深藍色風衣外套、手持小國旗共同步出總統府，逐一與五院院長握手致意。

元旦升旗典禮於清晨6時30分舉行，在此之前，上午4時30分就已經有許多民眾來到總統府前廣場等候，而主辦單位也從5時開始，進行系列暖場的表演活動。

今年的升旗典禮主題為「健康台灣，團結守護」，主辦單位是由國內四大醫護公會組成，包括醫師、中醫師、牙醫師與護理師等組成。領唱團成員高達60人，其中許多是對台灣醫療做出重大貢獻的醫師，此外也加入極地超馬選手陳彥博，以提倡運動維持健康。

在活動開始時，是由北一女中樂儀旗隊以組曲演出暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，續由金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝。最後，則是由國防部三軍樂儀隊登場，進行操演展示，並設立屏障。

在一系列演出結束後，賴清德、副總統蕭美琴身穿深藍色風衣外套、手持小國旗於6時20分左右步出總統府，逐一與五院院長握手致意，各部會官員也都齊聚，而鄭麗文也首次以國民黨主席身份出席，並圍上大紅色圍巾；隨後全場一同高唱國歌，並以注目禮與手禮完成升旗。

升旗典禮結束後，賴清德規劃於8時30分於總統府內發表新年談話。據了解，他將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

此外，賴清德應也不排除再次回應近日中共解放軍東部戰區在台海周邊進行的所謂「正義使命-2025」圍台軍演。另外，由於中國國家主席習近平也在昨天（2025年12月31日）晚間發表新年談話，談及兩岸議題時，重申兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。因此，賴清德也預計會就兩岸議題做相關的表述與回應。

除了升旗典禮，以及賴清德發表新年談話之外，總統府也依往例開放民眾參觀，參觀區域包括：府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域，其中由經濟部策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也在同日全新開展。

另在南苑、北苑及參觀出口將設置「百工百味．臺灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」；並於下午2時至3時在大禮堂舉辦2場次節電宣導及台灣電力APP推廣活動。

▼國民黨主席鄭麗文出席總統府前元旦升旗典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

