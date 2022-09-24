國人赴日多花3500做PCR　陳時中：各國都還在檢討標準

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌日前表示，「0+7」境管方案最快10月13日可上路，屆時入境不需居家隔離，等同國境解封。面對國際間陸續解封，傳出高端疫苗未獲日本認證，國人接種者赴日需要額外花3500元做PCR。對此，陳時中說，他自己也打高端，「那是一個舊的規定，現在各國都在檢討新的做法」，外交部也會極力爭取。

陳時中說，公共政策決定是根據學理上需求去訂定相關政策，「如果要用結果論，很多政策用事後檢討，那都會有問題」；陳指出，那時候的決定，學理上是否相合、法理是否相容，用這樣方式來看。

接著陳時中提到，日本對於疫苗承認一向都是6項，也沒有包括俄國和中國的，這兩邊都沒包含在裡面，「他只有承認6項，這次大家都在開放中，現在各國都持續在檢討要用什麼樣的標準，外交部也會極力爭取」。

至於打高端的國人出國還要花3500，會不會覺得是冤枉錢？陳時中說，「那是一個舊的規定，現在各國都在檢討新的做法」。

是否會對打高端的民眾感到抱歉？陳時中說，他自己也打高端，這是學理上的選擇，大家可以想想看，去年嚴重的疫情下，有些人無法打mRNA疫苗的人，那些人沒有高端蛋白疫苗可以打，也許就受到疫情傷害，「大家都以為每個人的身體都可以承受每種藥物，也有人沒辦法，也有人只能選擇蛋白疫苗」。