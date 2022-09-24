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雙颱共舞！北台灣今變天明顯有雨　下週還有熱帶系統發展

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▲北台灣今天受到諾盧颱風外圍影響變天有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

雙颱共舞！不過兩個颱風對台灣都沒有直接影響，僅有外圍水氣對台灣稍微有影響。今天北台灣受到諾盧颱風外圍水氣影響，有較大雨勢；下週有其他熱帶系統發展。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24日)晨4時衛星雲圖顯示，「輕颱塔拉斯」在日本南方海面，高、低層分離、結構不佳。「輕颱諾盧」呂宋島東方海面，範圍小。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲路徑潛勢預測圖。（圖／中央氣象局，下同）

最新(24日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱塔拉斯」，在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一「輕颱諾盧」，偏西移動，通過呂宋島，進入南海；範圍雖小，持續增強中；其外圍水氣對台稍有影響。

最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示， 週末(24、25日)兩天東北風及「輕颱諾盧」外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，大台北山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫：北部22至27度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至33度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲下週一至週五(26至30日)盛行偏東風，水氣漸減少。

下週一至週五(26至30日)盛行偏東風，水氣漸減少，天氣略好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率，白天高溫回升至33至35度；北海岸及東半部多雲偶有局部短暫雨。

此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。

 

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