　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕颱「塔拉斯」將生成！未來路徑曝光　週末變天北台濕涼

▲▼熱帶性低氣壓TD18潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓TD18潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

位在日本南方海面的熱帶低壓，將生成「輕颱塔拉斯」，根據氣象局最新路徑圖顯示，未來將會掠過日本本州南部，對台灣沒有影響；呂宋島東方海面也有一個活動跡象高達100%的熱帶擾動，但生成台灣的機率很低。另外氣象專家指出，週末東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北台灣濕涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，日本南方海面的「熱帶低壓」將發展成「輕颱塔拉斯」，掠過日本本州南部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今、明(22、23日)兩天水氣減少，各地晴時多雲。（圖／中央氣象局，下同）

最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，24日20時日本南方及呂宋島東方海面及皆有「熱帶擾動」活動的跡象(右圖)；日本南方高達100%，為即將發展的「塔拉斯」，呂宋島東方海面另一高值亦達100% ，但其成颱的機率僅10％。模擬顯示，不論「熱帶擾動」或「颱風」的機率值，在台灣皆為零。不過，在「季風環流」內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

今(22日)晨截至4：53各地區平地最低氣溫為：北部(新北深坑區)19.9度，中部(雲林虎尾鎮)21.4度，南部(台南白河區)22.1度，東部(花蓮壽豐鄉)21.1度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲週六、下週(24、25)日東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北台濕涼。

今、明(22、23日)兩天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部20至33度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。

週六、下週(24、25)日東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼。下週一至週三(26至28日)水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至35度左右。

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
南二監「囂張接風嗆警」帶頭小弟起底　大哥苦笑曝內情
俄30萬大軍動員令驚見逃難潮！機票一張28萬搶光　「不想當肥
快訊／開車和老婆吵架！男跳下「國道高架橋」　哀號聲嚇壞居民
士林官邸前搶案嫌落網！　持鎮暴槍「面交泰達幣」收314萬現金
拜登聯大演說提台海局勢　反對片面改變現狀
Fed鷹姿升息3碼　美股重挫522點、台積電ADR跌1.29

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？　出社會後很少提學歷

國門將開免隔離　專家齊喊早該取消！口罩也別逼著戴

高峰已過！確定10月開邊境　醫估疫情「階梯式下降」0+7有望提前實施

輕颱「塔拉斯」將生成！未來路徑曝光　週末變天北台濕涼

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈「亮2點」

台東強震成因？台灣紀錄僅半世紀　專家曝「很大的地震恐都未知」

做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

新竹雞排「1片賣95」！在地人嚇壞：開幕才60元　店家出面喊冤

學生騎腳踏車「上人行道」！他痛罵：真的夠白目　慘遭網友砲翻

「台灣之光」網美魚型口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

台南南二監迎接假釋大哥　黑衣人包圍嗆警狂按喇叭

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？　出社會後很少提學歷

國門將開免隔離　專家齊喊早該取消！口罩也別逼著戴

高峰已過！確定10月開邊境　醫估疫情「階梯式下降」0+7有望提前實施

輕颱「塔拉斯」將生成！未來路徑曝光　週末變天北台濕涼

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈「亮2點」

台東強震成因？台灣紀錄僅半世紀　專家曝「很大的地震恐都未知」

做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

新竹雞排「1片賣95」！在地人嚇壞：開幕才60元　店家出面喊冤

學生騎腳踏車「上人行道」！他痛罵：真的夠白目　慘遭網友砲翻

「台灣之光」網美魚型口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利

「北市海砂屋」都更一談23年　全因商家獅子大開口

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？　出社會後很少提學歷

貨櫃船運美西線運價將挑戰損平點　法人視為能否持續獲利的觀察點

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

南二監「囂張接風嗆警」帶頭小弟起底　大哥苦笑曝內情

驚悚影片曝！砂石車緊貼撞機車　騎士悲睹老婆遭輾過慘死

國門將開免隔離　專家齊喊早該取消！口罩也別逼著戴

網好評10大開架專櫃「必買遮瑕」　MAC一補貨就要搶、heme小資首選

種族及仇女言論惹眾怒　NBA太陽老闆宣布賣球隊

有望轟破紀錄加碼三冠王！「法官」賈吉明年身價水漲船高

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

生活熱門新聞

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

新竹雞排「1片賣95」貴爆　店家出面喊冤

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

專家曝「很大的地震恐都未知」

小五童作業獲「類甲上」　網曝1點用心

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

更多熱門

相關新聞

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

氣象專家賈新興今天（21日）表示，預估有颱風在周四、周五生成機率高，朝日本方向移動。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「塔拉斯」（Talas，菲律賓提供，指銳利之意）。

9：21警報響別緊張　地震海嘯訊息測試

9：21警報響別緊張　地震海嘯訊息測試

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

專家估「規模7↑強震」30年一次

專家估「規模7↑強震」30年一次

清晨16℃！今雨區擴大　最新成颱機率曝

清晨16℃！今雨區擴大　最新成颱機率曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

普丁嗆動用核武　俄將軍：烏國將不復存在

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面