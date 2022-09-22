輕颱「塔拉斯」將生成！未來路徑曝光　週末變天北台濕涼

▲熱帶性低氣壓TD18潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

位在日本南方海面的熱帶低壓，將生成「輕颱塔拉斯」，根據氣象局最新路徑圖顯示，未來將會掠過日本本州南部，對台灣沒有影響；呂宋島東方海面也有一個活動跡象高達100%的熱帶擾動，但生成台灣的機率很低。另外氣象專家指出，週末東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北台灣濕涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，日本南方海面的「熱帶低壓」將發展成「輕颱塔拉斯」，掠過日本本州南部。

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▲今、明(22、23日)兩天水氣減少，各地晴時多雲。（圖／中央氣象局，下同）

最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，24日20時日本南方及呂宋島東方海面及皆有「熱帶擾動」活動的跡象(右圖)；日本南方高達100%，為即將發展的「塔拉斯」，呂宋島東方海面另一高值亦達100% ，但其成颱的機率僅10％。模擬顯示，不論「熱帶擾動」或「颱風」的機率值，在台灣皆為零。不過，在「季風環流」內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

今(22日)晨截至4：53各地區平地最低氣溫為：北部(新北深坑區)19.9度，中部(雲林虎尾鎮)21.4度，南部(台南白河區)22.1度，東部(花蓮壽豐鄉)21.1度。

▲週六、下週(24、25)日東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北台濕涼。

今、明(22、23日)兩天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部20至33度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。

週六、下週(24、25)日東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼。下週一至週三(26至28日)水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至35度左右。