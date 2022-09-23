秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成「1個對台有影響」　明起2區雨勢大

▲受到清晨冷卻輻射效應，今晨最低溫僅16.1度。（圖／中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

今天24節氣中的秋分，受到清晨冷卻輻射效應，最低溫僅16.1度。另外，今天預計會有兩個颱風生成，分別是位在日本南方、呂宋島東方海面的「熱帶低壓」，生成後將分別命名為「塔拉斯」、「諾盧」。其中在呂宋島的熱帶低壓未來外圍水氣對台灣會有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(23日)晨3：50衛星雲圖顯示，日本南方及呂宋島東方海面分別有「熱帶低壓」存在，至於哪一個會先發展成「塔拉斯」？需觀察。

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▲今天會有兩個颱風生成，其中一個對台灣會有影響。

最新(23日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，日本南方海面的「熱帶低壓」今(23)日將發展成「輕颱」，向北北西轉東北大迴轉、撲向日本本州南部沿海，明(24)日襲日並逐漸減弱、變性。

另一「熱帶低壓」在呂宋島東方海面，今日亦將發展成「輕颱」，偏西移動，將通過呂宋島，進入南海；其外圍水氣對台稍有影響。此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。

▲明(24日)晨起、下週(25)日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯。

今晨截至4：53因晴空「輻射冷卻」桃園大溪區已降至16.1度，其他各地區平地最低氣溫為：中部(台中大埔區)19.5度，南部(台南白河區)21.5度，東部(花蓮壽豐鄉)18.6度。今日水氣少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部16至32度，中部20至34度，南部22至35度，東部19至33度。

明(24日)晨起、下週(25)日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼，中南部白天熱、早晚涼。

下週一至週四(26至29日)水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至34、35度左右。