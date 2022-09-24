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尹錫悅支持率再次「跌破3成」　澄清粗口事件招致更多批評

▲▼尹錫悅與拜登進行48秒鐘的簡短對話。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅民調跌破3成，澄清粗口事件反而招致更多批評聲浪。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

前展開英美加巡訪行程的韓國總統尹錫悅，原本希望藉由「活躍外交」表現拉抬低迷的支持率，沒想到最新民調顯示支持度不升反降，時隔一週再次跌破3成。

韓國蓋洛普今天公布9月20至22日對全國1000名成年男女進行調查結果，尹錫悅的施政支持率在短短一週內再次跌至28%，較上週下跌5個百分點；其中明確認為尹錫悅「做得不好」的回答，較上次調查增加2個百分點。

中央日報報導，尹錫悅的施政支持率在7月第4週首次跌破3成，8月第1週跌至24%最低紀錄，上週雖暫時回升至33%，這週又再次下跌。

尹錫悅上任初期支持率僅約52%，遠低於前任總統文在寅，對尹錫悅施政表現持負面評價的受訪者占比在6月第5週首次超越正面評價，在8月初連續2週都達到66%之高，上週降至55%也僅是曇花一現。

韓國蓋洛普分析，這次民調中認為尹錫悅施政表現不佳的意見，多源於撤回興建迎賓館計畫等總統辦公室轉移等相關問題，以及弔唁已故英國女王伊麗莎白二世遭取消等外交表現不佳。

韓國總統辦公室遷至龍山區國防部原址後，上週宣布斥資800多億韓元興建新迎賓館，但遭在野黨抨擊後在6小時內又撤回。

尹錫悅本週展開的出訪行程也是爭議不斷，原定在19日飛抵英國倫敦後瞻仰女王遺容等弔唁行程推遲一天，遭質疑是因尹錫悅遲到才被取消；總統辦公室對此說明，是因交通狀況不佳，應英國王室請求才決定推遲一天弔唁。

在美國紐約舉行的聯合國大會場邊會談也不如預想順利，先是傳出日本首相岸田文雄不滿韓國政府單方面宣布雙邊會談消息，之後預定的美韓會談則只有短短48秒的握手交談，會面後甚至又發生尹錫悅疑似以粗俗用詞談論拜登及美國國會事件。

根據韓國MBC電視台公布影像，尹錫悅疑似就美國承諾提供的金援，私下向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

韓國總統辦公室在22日深夜發表澄清，尹錫悅講話內容是在談論韓國國會、而非美國，但反而引來更多批評聲浪。

考量民調進行時間，尹錫悅外交期間發生的爭議可能對這次支持率下跌造成一定影響，且不排除持續發酵。

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