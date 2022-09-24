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TikTok前高層透露辭職原因　不滿聽命於北京字節跳動

▲▼TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

中央社

3名TikTok前主管對富比世（Forbes）透露，他們被聘僱擔任公司領導職務，卻得知所有指示都必須獲得母公司北京字節跳動（Bytedance）同意，因此最終選擇辭職。

報導指出，TikTok高層在獲知無法影響決策，事事都必須受到北京指揮後，過去2年至少有5名高階領導層辭職，接受富比世採訪的3人也在其中。

其中一名前高層告訴富比世，「許多指示都來自總部，而我們不一定有參與決策過程。我在這一行已經很久了，我不想要別人來告訴我該怎麼做」。

另一名前職員告訴富比世，最近出走的第4名部門主管是因為在企業重組後，被告知必須向北京的字節跳動領導層報告，而非TikTok的領導層，因此選擇走人。

這名員工說，「這些人在美國受僱擔任領導職位，結果他們的權限被縮小，必須聽北京那些人使喚。」

最近離開崗位的最知名人物是TikTok全球安全長克勞席爾（Roland Cloutier），他直到今年7月前都還擔任此職務。克勞席爾並未回覆訪問要求。

根據TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）的說法，克勞席爾的職務調動是因為TikTok成立了一個新部門來管理美國用戶數據，這「改變了全球安全長的職責範圍」。

科技新聞網站Gizmodo取得的內部文件顯示，TikTok原本希望能夠「弱化母公司字節跳動」，「弱化與中國的連結」。

然而，12名離職員工告訴富比世，字節跳動依舊對TikTok有很大控制權，一名前職員甚至給富比世看一張薪資支票，發票人就是字節跳動。

根據報導，TikTok的內部審計人員，同時身兼字節跳動的內部審計工作。在2021年9月的一份錄音通話中，這名審計人員告訴美國信任與安全（Trust & Safety）團隊成員，必須和北京辦公室建立更密切關係。

這名審計人員告訴對方必須和北京合作，甚至是「那些針對美國做出的特定改變」，因為中國總部控制著取得應用程式內部工具的通路，「要是沒有那座橋梁，可能會產生某種限制，更難把事情做好」。

TikTok多名員工，包括產品部、工程部和策略團隊，甚至是管理敏感美國用戶個資部門的員工都表示，他們直接聽命於中國的字節跳動領導層指示。

TikTok發言人沙納漢（Maureen Shanahan）告訴富比世，「TikTok執行長周受資負責TikTok的產品和重要政策決定…與其他任何公司一樣，TikTok的產品、成長和戰略團隊都要向周受資匯報」。他沒有回答工程部是否要向周受資匯報。

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