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iPhone Pro鏡頭進化史曝！小珍珠升級「立體大波霸」　對比照驚呆網

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 14 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果日前終於推出iPhone14系列手機，這次總共推出4款，分別是平價款iPhone14與iPhone14 Plus，及旗艦款iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max，除了外觀顏色的差異之外，其中鏡頭畫素也是不少人關心的重點。就有網友發現，這次iPhone14 Pro系列一舉上升到4800萬像素，其外觀也比往常進化不少。

這次iPhone14 Pro系列在拍照功能上有大進步，2款平價款的主相機最高都是1200萬像素，可是Pro系列直接上升到4800萬像素，焦段也從先前的26mm變成24mm，視角比以往更廣。另外，這次使用的感光元件比上一代還要大65%，因此攝影模組也變得更巨大。

一名國外部落客就拿出歷代Pro系列出來比較，發現iPhone11 Pro、iPhone12 Pro、iPhone13 Pro和最新推出的iPhone14 Pro疊在一起，雖然整體尺寸沒有太大的變化，不過可以發現鏡頭一代比一代更加巨大、突出，看起來像是從「平面小珍珠」變成「立體大波霸」。

不少網友看到後紛紛表示，「一代比一代更大耶」、「12Pro看起來是最完美的尺寸」、「從11Pro換到14Pro，應該會有很大的不同」、「該不會除了鏡頭大小，蘋果已經想不到其他的新把戲了吧？」「我已經有點擔心i15的相機大小了」、「很快就會超過中線了吧」、「這個進化有點太可怕了」。

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