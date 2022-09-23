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LIVE／10月13日有望解封恢復正常生活　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9/23）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。國門分兩階段開放，最快10月13日入境檢疫改為0+7。行政院長蘇貞昌也表示，沒有重大變化的話就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活。至於外界關心的口罩禁令，有待一進步說明。

指揮中心昨日宣布，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自9月29日零時起（航班表定抵台時間）調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

而蘇貞昌上午在立院指出，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，會經過2週的預告，同時就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活、開放國境，時間大概是在10月13日。

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▲▼8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝上午受訪時透露，今本土確診大概3.9萬，是連續四天下降，是好事情，但看起來下降幅度比較小，會不會反覆是觀察重點。

入境改為0+7是否會讓疫情再次升溫？王必勝回應，這要回到當初為何要做邊境管制，是怕有新的變種，現在看起來沒有，且入境確診的量占每天確診1%以下，開放下去對疫情影響沒有那麼大。

另外，目前國人確診需要進行7+7居家照護與自主健康管理，是否也會隨著邊境開放而放寬或取消？王必勝表示，國人確診「7+7」部分是更後面的議題，目前還沒討論到，若要討論也是先討論後7天的自主健康管理部分，前7天暫時不會討論。

至於外界關心的口罩禁令，王必勝也指出，戴口罩規定取消會放後面討論，因為口罩的保護重要且簡單，對民眾的妨礙比較小，效果又不錯。他昨日透露，口罩令未來調整方向，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴」。

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