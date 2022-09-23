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確診連4天下降「幅度很小」　王必勝：反覆不定「要觀察到下週四」

▲▼指揮中心9/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩，國門也將於9月29日起採第一階段開放，觀察兩週後才會開放0+7。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，本土疫情雖然連4天下降，但降幅很小，因為疫情也有可能反反覆覆，需要觀察到下週四看降幅是否越來越明顯，才能確立下降趨勢已經建立了。

中央流行疫情指揮中心宣布邊境兩階段解封，9/27起先鬆綁居檢「3+4」至ㄧ人一室，10/13起則取消居檢改為「0+7」自主防疫，電子圍籬也將全面取消。

王必勝表示，0+7期間驗出陽性者，比照現行防疫規定通報，外國旅客若為團體旅遊，會向旅行團要求留意；自由行旅客則會予以規勸，要求遵守國內規矩。

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王必勝最後補充，指揮中心已將9月29日第一階段開放相關措施發文給各縣市政府，讓地方有所依循，至於10月13日的全面開放措施，因為怕造成混亂，會晚一點再公布。指揮中心下周二也會與各縣市政府進行視訊會議，蒐集各項問題並納入SOP中，不過目前可確定的是，10月13日實施0+7後，民眾入境可以住一般旅館，因為牽涉到未來訂房問題，，因此先行提出。

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

▲▼預計10月13日後改為0+7檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

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