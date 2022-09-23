虛擬幣交易所幫詐團換泰達幣　3個月洗錢上億...至少300萬落袋

記者邱中岳／台北報導

刑事局電信偵查大隊日前查緝投資詐騙集團，發現1名男子專門替詐集洗錢，每次分得3至5%的酬勞，3個月下來經手上億元，不法獲利至少300萬，警方陸續在5月查獲15名共犯，8月份追緝主嫌歸案，並當場起獲105萬元現金。

警方調查，30歲的何姓男子，加盟虛擬貨幣交易所，事後竟然利用招牌，替詐騙集團洗錢，將詐騙集團的不法所得，轉換成虛擬貨幣泰達幣(USDT)並交給詐騙集團，警方獲悉後立刻展開追查。

▲加盟虛擬貨幣交易所，卻私下替詐騙集團洗錢，主嫌家中起獲105萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方從5月開始，陸續查獲人頭帳戶的登記人、車手共計15人到案，8月初出動逮捕何姓主嫌，並在家中起獲現金105萬、冷錢包以及加密貨幣點數卡等證物，均依詐欺、《洗錢防制法》將一干人等移送法辦。

警方指出，何姓男子先是加盟「ALFRED WALLET」交易所，再利用交易所提供的泰達幣，私下幫詐騙集團洗錢，起初只有5人報案就受害2900萬，事後清查，不法交易金流達上億元。

▲5名被害人報案受損2900萬，警方逮捕何嫌後清查，替詐騙集團洗錢破億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

何姓主嫌到案後供稱，並不知道這些錢是詐騙集團所提供，並主張自己是無辜的「善意第三人」，但警方仍不採信，也將持續追查幕後詐騙集團。