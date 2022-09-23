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前科累累！北市應開性平會審柯文哲　她痛批：黃珊珊都替你丟臉

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日以「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」來比喻，引發外界質疑。民進黨台北市議員許淑華對此痛批，「柯文哲用性別議題當作玩笑，完全沒有性別意識！當了八年市長完全不改進，身為女性的黃珊珊都替你丟臉。」更呼籲台北市政府召開性平會審議柯文哲。

針對柯文哲22日上午以「像是惡霸性侵女生」等言論比喻高虹安論文門爭議，許淑華開嗆，「柯文哲又失言！有失格局更錯誤舉例！」，要求他對社會大眾道歉。她說，身為公眾人物言詞就該謹慎，每個人都可以替自己的陣營辯護，但柯文哲用「性別」議題當作玩笑回應，顯現出他有多麽不尊重性別議題，痛批「完全沒有性別意識！低劣的比喻，當了八年市長完全不改進，身為女性的黃珊珊都替你丟臉。」

「柯文哲對女性不尊重不是第一次，性別歧視累計多案！」許淑華更一一列舉，2014年9月8日身為台北市長參選人的柯文哲，在陽明大學演講時爆出驚人黃腔，自稱當初選擇走外科時，是因為「當醫生好像礦工，耳鼻喉科有五個洞，婦產科只剩下一個洞，在女人大腿當中討生活。」；2015年3月7日柯文哲參與一場兩性平等座談會時，卻脫口說出「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘。」

另外，2017年5月11日台北市長柯文哲赴議會民進黨團報告，談到都發局日前提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地；用「被誘姦」比擬以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜。」；2018年10月20日柯文哲表示，「日本的女孩子比較漂亮，因為她們化妝好才出門。不像台灣有些女性，會直接上街嚇人。」

許淑華強調，根據衛生福利部保護服務司110年統計，性侵害事件通報案件台北市有1456案，「柯文哲自以為幽默的性別玩笑話，真實傷害那些受過傷的人，粗劣有失水準且降低格調，民主社會進步的國家，還有這種行為非常不當。」她公開呼籲台北市政府召開性平會審議柯文哲。

不過，台北市政府發言人陳智菡22日則回應，柯文哲沒有要貶損被侵犯的女性，邏輯是「名節名譽與身體自主權一樣重要。」雖然用字很強烈，但他是希望大家看清楚，這個社會某些人一直在用言語霸凌他人或縱容抹黑霸凌，回過頭卻還要檢討被害者的「病態」現象。而柯文哲認為有人將他冠上「不尊重女性」 的罪名，真的是「欲加之罪何患無辭。」

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