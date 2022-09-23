附中25年校工遭「便衣警暴打」滿身傷要國賠　鄰居挨揍也怒告

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三重警方20日晚間9時許，便衣埋伏在竹圍街巷內等待41歲李姓通緝犯，卻抓到無辜的54歲黃姓男子，雙方扭打發生衝突，也出手壓制在一旁質疑的劉姓男鄰居。黃姓男子曾在師大附中擔任25年校工，現在也因傷無法工作、彈奏鋼琴，和劉姓男子都對警方提起告訴，其中黃男要求國賠。

航空特戰部退伍的黃男20日晚間回家時，突然被兩名陌生人搭訕詢問身分「你是不是XXX」，讓他擔心是遇到劫匪，因此立刻想要離開。此時，便衣警馬上出手拉扯，以「跟我回派出所確認身分」為由要將黃男逮捕，讓黃男一急就對員警使出過肩摔，並打算出拳將便衣警擊暈，此時旁邊另名便衣警立刻呼喊支援。

▲白衣便服警（紅圈）嘗試抓住黃男，反被壓制倒地的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）



▲黃男滿身是傷。（圖／民眾提供）



黃男看到身穿制服的支援警力出現，立刻了解發生誤會，馬上鬆手並表明自己的身分，「你抓錯人了！」「我姓黃，我叫做黃XX」，但黃男仍被警方壓制上銬，即使他不斷強調身上的包包內有證件，卻依然在壓制狀態遭到警方毆打。

同時，旁邊一名劉姓男鄰居與父親發生衝突而報案，當劉男看到黃男被壓制時，立刻上前質疑便衣警的身分，途中情緒激動，以腳踹倒阻擋自己的老父親，現場員警看不下去而出手制止。

新北警22日表示，李姓通緝犯有多項刑案紀錄，因此員警當下繃緊神經，才會在未確認身分的情況下就出手逮人，因此針對行政疏失的部分祭出重懲，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

▲黃男兒子說爸爸都不能睡覺和工作。（圖／記者戴上容攝）



▲劉男赴三重警分局控告警方。（圖／記者戴上容攝）

事後，黃男兒子表示，爸爸膝蓋、頭部多處撕裂傷，而胸腔及耳朵挫傷，還被押進派出所，回到家後幾乎整夜不能睡覺，身心受挫。據《TVBS》報導，黃男在師大附中擔任25年的校工，現在也因傷無法彈奏喜愛的鋼琴，短時間都需要休養。

劉男22日也對警方提告，強調若警方只要不喜歡，就可以對不順眼、不喜歡的人民動用私刑，濫用警察職權是很嚴重的事，因此決定對員警提告傷害。此外，黃男兒子表示，家人討論後，除了民事賠償之外，也會申請國賠。

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