要求10項技能！老闆徵「萬能美術人才」　網見時薪傻了：少1個0？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者朱祖儀／綜合報導

老闆總希望能找到好人才，開出一大堆條件，但薪水最好也要成正比。一名網友在求職網上面看到，一間公司在徵美術編輯工讀生，要求須具備10項能力來應付4項工作，似乎是想找到「萬能美術人才」，不過薪水只開時薪168元起，讓不少人看到後傻眼，直說「我看過最扯的徵才」。

原PO在「靠北設計師」發文表示，最近看到一個徵才廣告，想要徵美術編輯工讀生，條件要求是美術設計科畢業，須具備插畫能力，創意力強、邏輯思考力強、溝通力強，且要熱愛書籍美術設計、熟悉mac電腦，還需要具備Adobe Photoshop、Adobe InDesign、Adobe Illustrator 、Adobe Dreamweaver的使用能力。

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工讀生平時工作內容是負責書籍美術設計、插畫繪圖、行銷廣告設計丶網頁設計，週休二日、享勞健保。但薪資範圍只有從時薪168元起跳，讓原PO看了相當傻眼，表示「要確定欸」。

▲公司要求10項技能，卻只開時薪168元。（圖／翻攝自Facebook／靠北設計師）

PO文曝光後，不少人紛紛表示「邏輯思考力強的人應該不會去」、「要設計總監的能力給工讀生的薪水」、「真的不是少打一個0嗎」、「我家附近自助餐找工讀生的時薪都有180了」、「什麼都要會，最後只值168時薪，這職場真的充滿專業歧視」、「我都是工讀生了，誰還跟你週休二日、享勞健保啊」、「這是生日願望吧？聽起來很荒謬的那種」、「時薪168工讀生，要求十八般武藝全能」。