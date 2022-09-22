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社會 社會焦點 保障人權

難忍嘴饞超商偷「小潘鳳梨酥」　想起醫警告勿吃甜食...整盒扔了

▲▼湖內偷鳳梨酥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲王姓男子在超商內偷走知名的鳳梨酥。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名餅店「小潘」的鳳梨酥在中秋節期間常常一盒難求，高市一名王姓男子（60歲）20日在超商發現一盒「小潘」鳳梨酥，忍不住嘴饞竟隨手將整盒偷走，警方調閱監視器畫面在2小時內就抓到王男，但發現鳳梨酥已經不見，他辯稱偷了以後才想起醫生有告誡糖尿病不能吃甜的，所以隨手丟棄，警方偵訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

▲▼湖內偷鳳梨酥 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警將王男帶回派出所。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局湖街派出所警員廖仕維20日接獲轄內超商店員報案，稱店內一盒板橋知名餅店「小潘潘」的鳳梨酥遭竊，由於這家的鳳梨酥在中秋節期間一盒難求，店家第一時間發現鳳梨酥遭竊時，也佩服竊嫌實在識貨。

員警立即擴大調閱監視器，過濾近百組鏡頭循線追查，短短2小時內立即鎖定竊賊身分，前往埋伏後一看見王姓竊嫌返回住處，立刻表明身分並帶著竊嫌回派出所說明。

王嫌向警方表示，他在超商內看見鳳梨酥時，深深的被特殊包裝所吸引，於是趁店員不注意把鳳梨酥藏在外套後走出超商，警方追問贓物鳳梨酥下落，王男辯稱想到醫生囑咐他不可以吃甜食，於是隨手將鳳梨酥丟掉，但卻無法清楚說明把鳳梨酥丟在什麼地方，警方對於王嫌說法保持懷疑，全案偵訊後將全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。

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