面對誘惑…「沒有抵抗力」星座男名單！他過不了曖昧這關

▲你也是面對外頭誘惑「抵抗力瞬間歸零」的人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

在這個社會裡頭走跳的男人，難免都會有機會遇到一些誘惑，加上現代人對於愛情的態度都相當直接，不管如何都想要「死會活標」，當小三也在所不惜的也大有人在，這也就考驗著許多男人對於這種強烈誘惑的抵抗力了，究竟十二星座的男生交了女朋友之後，對外來誘惑的抵抗力會有多高？還是來者難拒、抵抗力超低呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&火星星座

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★牡羊男：

通常在熱戀期裡的牡羊男對於誘惑的抵抗力是很高的，他們的眼裡只會有自己現在的女友一個人而已，牡羊男在這個狀態下是很專一的，只是熱戀期過去後的牡羊男對於誘惑的抵抗力會越來越低，得要靠女友抓緊一點幫忙斬桃花喔！

★金牛男：

大部份的金牛男對於誘惑的抵抗力是很高的，通常只要交往了之後，就會對於主動撲上來的女生進行閃避，但是如果金牛男太常出入一些聲色場所，像夜店、酒店之類的地方，有肢體接觸會讓金牛男的抵抗力瞬間暴降，典型容易被帶壞的男人。

★雙子男：

雙子男對於外來誘惑的抵抗力其實還滿高的，他們很聰明、也很知道該撇清關係的時候就要切割乾淨，但也因為雙子男太聰明，所以他們很常遊走在法律邊緣，很多時候會跟外來的對象搞曖昧、卻又不會弄到被抓包，可說是百分百的高手。

▲巨蟹男唯有在跟女友爭吵後，才有機會讓誘惑趁虛而入。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

★巨蟹男：

大部份的巨蟹男在交往之後就會關上對外的窗，所以是不怎麼容易跟外來的女生有太多不三不四的行為，巨蟹男通常都還蠻保護自己的感情的，會讓巨蟹男對誘惑抵抗力大大降低的情況就是跟女友爭吵過頭，覺得自己太受傷時就容易被趁虛而入。

★獅子男：

獅子男本身是對誘惑抵抗力很低的男生，在已經名草有主的情形下，沒有喝酒就已經很難自我控制、很難跟正妹保持距離，更不用說三杯黃湯下肚、整個人在微醺的狀態底下時，對於外來誘惑的抵抗力就會變得超低，很容易失控擦出不該有的火花。

★處女男：

處女男天生對於誘惑的抵抗力並不低，他們算是潔身自愛型的男生，在交往了女友之後會更加在意自己的形象，這是一個很追求完美的星座男，他們往往都希望展現出好男人的那一面，當然面對誘惑會努力抵抗，免得一生清白毀於一旦。

▲天秤座一次只跟一個人交往，面對誘惑會當作沒看到。（示意圖／視覺中國）

★天秤男：

天秤男喜歡保持安全距離，對於某些外來誘惑出現的時候，天秤男會保持很冷調的態度去面對，因為這是個很重視伴侶關係的星座，他們一次只能跟一個人交往，加上天生有種正義感、不喜歡犯錯，因此面對不良誘惑會冷處理或當沒看到。

★天蠍男：

天蠍男對於誘惑的來到是有種既興奮卻又帶著防備的想法，他們會覺得有人投懷送抱是種肯定，但又害怕會造成現在這段感情的問題，加上天蠍男天生疑心病就有點重，會懷疑這個投懷送抱的對象有什麼不良意圖，因此也算是抵抗力中高的。

★射手男：

射手男對於外來誘惑通常看起來是來者不拒，但事實上他們還蠻清楚自己在做什麼，如果單純只是逢場作戲玩玩而已的話，頂多就是一夜情的關係，也不會讓這樣的關係曝光影響到自己現在這段感情，他們本身就很愛玩，但會控制在安全線內。

▲只要小三乖又聽話，摩羯男就會繼續交往。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★摩羯男：

摩羯男對於誘惑的抵抗力算中等，但他們會先盤算清楚，也會試探來的這個對象，如果這個對象願意乖乖保持低調的往來關係，那麼有些摩羯男是會繼續跟這樣的對象來往的，他們是隱性的大男人主義，只要小三受控又很乖聽話就好。

★水瓶男：

交朋友歸交朋友，女朋友是女朋友，水瓶男就算有很多紅顏知己，那也頂多真的只是好朋友的關係，他們的腦袋裡頭很清楚，如果自己交了女朋友、那麼就會跟好朋友保持距離，水瓶男面對誘惑會溫溫的推開，或是神隱躲避，算是高手。

★雙魚男：

對於外來的誘惑，雙魚男的抵抗力是有點低的，他們是很容易意亂情迷的男人，如果對方的態度是曖昧不明，雙魚男是最容易中獎而無法抵抗的，對於太熱情飛撲上來的對象，雙魚男反倒還可以抵抗或裝死，可是他們就是過不了曖昧這關。

本文經授權轉自：亞提米斯

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