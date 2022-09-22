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高虹安一戰登上Google熱搜榜首！　戰學歷爭議獲聲量損形象

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安因「中華大學夜間部」失言風波引發戰學歷爭議，「高虹安」這3個字一度還登上Google熱搜關鍵字第一名，當日有超過20萬筆搜尋。然而，雖然有PTT網友坦言，是因為這次事件才發現高虹安的學歷很強大，但也有人認為戰學歷確實會讓部分族群感到反感，可見這場風波除了為她帶來聲量，恐怕也會對形象造成負面影響。

▲高虹安向中華大學道歉。（圖／中華大學學生會提供）

▲高虹安向中華大學師生道歉。（圖／中華大學學生會提供）

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安20日召開記者會駁斥，言論間提到自己「師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，沒想到再次引發爭議。「高虹安」這3個字在20日一度登上Google熱搜關鍵字第一名，有超過20萬筆搜尋。

對此，高虹安21日親上火線鞠躬致歉，坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉。但高虹安競辦也表示，綠營無視論文是否有抄襲之事實，整段記者會只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，分明是在斷章取義、帶風向、轉移焦點，令人感到遺憾。

而對於高虹安的道歉，中華大學學生會21日發出聲明，表示高虹安20日晚間已向學生會傳送影片表達道歉之意，學生會欣然接受道歉，同時也希望外界能給予中華大學更多的信心與支持，讓他們持續成長。

高虹安登上Google熱搜關鍵字第一名。（圖／翻攝自Google搜尋趨勢網頁）

▲高虹安曾登上Google熱搜關鍵字第一名。（圖／翻攝自Google搜尋趨勢網頁）

然而，這場因為論文風波而起的戰學歷爭議，在各界也掀起許多正反意見討論。有PTT網友發文坦言，過去對高虹安的印象只有「在郭台銘底下工作過」，直到爆出論文爭議，才知道她的學經歷很猛，不管放到國內還是國外，幾乎都是政治明星的等級，而且她的家庭背景很普通，出來參選也沒有地方派系支持，「這些攻擊根本就是在幫她造聲量」、「本來覺得高虹安還好而已，這麼一鬧覺得她靠北強」。

另一派人則認為高虹安戰學歷的確會讓部分族群感到反感。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，高虹安不能理解能夠讀書是多麼幸運的一件事，當高坐在書桌前，自詡靠著自己的努力，衣食無虞、心無旁騖地完成學位的時候，家境不好的孩子在讀書之餘還要幫助家計，可能學業成就不如高，但那也是他們辛辛苦苦完成的學業，這番傲慢自負的話，也令她想起沒機會讀書而受到他人無情嘲笑的媽媽。

國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠也表示，高虹安上述言論雖然是在罵新竹市前市長林智堅，但不可否認，這番話也打翻一船的人，甚至顯現出高自命不凡、驕傲自負的性格。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安公布辛辛那提大學學倫單位聲明，反駁論文抄襲爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

經常在臉書發文談論時事的律師李怡貞也有感而發，表示「誰跟我一樣，對於講沒幾句就嗆學歷的人真的很反感。到底是要多沒能力，只能靠嗆學歷來認證能力？嗆資歷的亦然。跟政治無關，單純新聞有感，同一件事做20、30年，資歷很高，然後咧？」

同樣有學霸之稱的知名網紅曾博恩也在臉書發文表示，「當下沒什麼成就的人才會一直提以前的豐功偉業」。短短21字雖未提及任何人名，但不少網友都將該句話與近日高虹安所發表的言論聯想在一起。

高虹安面對論文遭指控涉及抄襲，雖然立即召開記者會做出教科書等級的強力反擊，但犀利的言詞為她帶來聲量的同時，恐怕也會對一直以來維持的正面形象造成影響。

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