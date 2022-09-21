女子頭巾沒戴好遭警打死　伊朗連日抗議增至8死

▲伊朗女子頭巾沒戴好遭警打死，引發連日抗議活動。（圖／路透）

文／中央社

伊朗22歲女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕，接著在陷入昏迷3天後去世，引發伊朗各地抗議。根據伊朗官方和人權組織提供的數據，這波連日抗議活動已至少造成8名示威者死亡。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕，當局宣布艾米尼死亡的消息，引發民憤，各地爆發抗議活動。

艾米尼的家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）16日先爆發抗議行動，庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Koosha）昨天證實有3人身亡，但未確切說明時間。

一如伊朗其他官員那樣，庫沙將這些抗議者的死歸咎於「敵人的陰謀」。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，庫德斯坦省警方指揮官阿塞迪（Ali Azadi）今天宣布，死亡人數增加1人。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）引述克爾曼沙省（Kermanshah）檢察官卡拉米（Shahram Karami）表示，該省再傳出2名抗議者死亡。

卡拉米說：「很不幸，昨天暴動中有2人死亡。我們確信這是反革命分子所為。」

除此之外，總部設於挪威的庫德族人權組織Hengaw今天表示，伊朗西亞塞拜然省（West Azerbaijan）前夜又傳出2名抗議者遇害。

Hengaw表示，兩人年齡分別為16歲和23歲，在爆發激烈衝突的皮蘭夏爾（Piranshahr）和烏爾米耶（Urmia）遇害。

Hengaw表示，另一名死亡的男性抗議者原在庫德斯坦省的迪萬達雷市（Divandareh）抗議活動中受傷，17日在醫院不治死亡。目前仍不清楚他是否為警方指揮官報告中的死者。

Hengaw也表示，這波抗議活動約450人受傷，500人遭逮捕。法新社在報導中表示，這個數字無法被獨立證實。

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