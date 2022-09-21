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放晴1天又轉雨！週五起「雨彈連轟3天」　北東等3區雨最猛時段曝

▲週五起天氣不穩定。（圖／氣象局）

▲週五起天氣不穩定，北東降雨機率高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，明日天氣相對穩定，然而週五到週日東北風明顯增強，北部、東半部、恆春半島整天不定時都有短暫陣雨，尤其週五晚上到週六水氣最多，溫度也偏低，北台灣高溫只有27度，各地低溫約23度。另太平洋上目前有2個熱帶擾動發展中，不過成颱機率低，對台灣也無影響。

氣象局預報員趙竑表示，明日天氣相對穩定，各地多雲到晴，只有中南部山區、南部靠近山區平地有局部短暫陣雨，清晨到上午東南部、東部沿海有零星短暫陣雨。

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週五到週日東北風明顯增強，水氣較多，北部、東半部、恆春半島降雨機率高，整天不定時有短暫陣雨，中南部則是多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨。

▲海面上有兩個熱帶擾動發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲海面上有兩個熱帶擾動發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

週五晚上到週六水氣最多，基隆北海岸、東北部、大臺北山區有局部較大雨勢，下週一後水氣減少，剩下基隆北海岸、東半部有不定時短暫陣雨，週二、三轉東風，大環境偏乾，各地恢復多雲到晴天氣，東半部仍有局部短暫陣雨。

溫度方面，受東北風影響，週日以前各地高溫較低，北台灣約27到29度，尤其週六水氣較多，感受更偏涼，其他地區高溫約30到32度，而低溫部分各地均約23到25度。

另外太平洋上目前有兩個熱帶擾動發展中，94W位於日本南方海面，未來將往日本移動，結構逐漸減弱中，而95W則位於菲律賓東方海面，結構更差，持續往西移動，強度不強，將穿越呂宋島往南海移動，兩者對台灣都沒有影響。

▲▼週五到週日東北風增強，降雨機率高、溫度略降。（圖／氣象局）

▲▼週五到週日東北風增強，降雨機率高、溫度略降。（圖／氣象局）

▲▼週五到週日東北風增強，降雨機率高、溫度略降。（圖／氣象局）

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