吹東北風秋意濃！放晴1天又轉雨　低壓「週末挾雨彈」開炸

▲週五低壓靠近北東有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到東北風影響，北台灣早晚溫度下降，週四天氣相對穩定，週五到週末南方海面低壓靠近，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風「塔拉斯」可能性，不過目前看來成颱機率較低，屆時位處迎風面的北部、東半部降雨機率將提高。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日受到東北風影響，早晚溫度略降，北台灣早晚低溫21到22度，其他地區22到23度。

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明日迎風面降雨更明顯，今晚開始基隆北海岸有雨，明天桃園以北、東半部雲多有局部降雨，其他地區可見陽光，中南部午後有雨。週四東北風減弱，降雨減少。

菲律賓東方海面雲系發展旺盛，週五到週末有一低壓靠近台灣，導致北部、東半部天氣不穩定，雲量及降雨機率都會增加。

▲東北風影響，北台灣早晚溫度較低。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，針對週五靠近的低壓強度看法還不一定，目前看來發展趨勢不是非常理想，且還會受到南方海面大低壓帶影響，但仍不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風「塔拉斯」可能性。

不過低壓是否增強為颱風對天氣來說不太重要，即使只是低壓系統，週五到週末迎風面都會有雨，北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，加上東北風配合加乘作用，北部、東北部降雨會比較明顯，至於共伴效應發生機會則偏低。