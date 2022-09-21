惡劣！不法集團私設掩埋場　水庫集水區偷倒一甲的廢棄物

▲警方在阿公店集水區上游破獲非法掩埋場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內警分局接獲線報，指有不法集團在田寮區的阿公店水庫集水區上游私設掩埋場，偷倒掩埋廢棄物和建築廢土，經過埋伏蒐證後，昨（20）日前往查緝，當場逮捕張姓貨車司機等3人正在準備掩埋廢土，警方隨後也約談何姓主嫌（40歲）到案，初步調查集團以每車800元的低價幫忙處理廢棄物，全案在訊後依違反廢棄物清理法送辦。

▲警方逮捕非法的掩埋場業者送辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內分局日前接獲線報，有名綽號「訓仔」的男子在阿公店水庫上游集水區的田寮區秀峰山區內私設掩埋場，以每車800元的低價收受不特定人的廢棄物後掩埋處理，牟取暴利。

經過員警在山林間產業道路埋伏蒐證，20日早晨見時機成熟，專案小組立即協同保七總隊第三大隊第三中隊、高雄市政府環保局稽查科等單位前往查緝，當場查獲貨車張姓司機（41歲）、蘭姓助手（51歲）、工地何姓負責人（42歲）等3人涉嫌傾倒廢棄物，專案小組立即將現場工作人員當場逮捕一併帶案偵辦，再通知集團首謀何姓男子（46歲）到場說明。

▲警方在阿公店集水區上游破獲非法掩埋場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過初步調查，何男等人在田寮山區非法掩埋已經持續一個月左右，傾倒建築廢棄物面積將近一甲，實際不法獲利需等到現場開挖後才能估計。

經環保局人員稽查後認定何姓男子等人違反廢棄物清理法第46條規定，警方在訊後後依違反廢棄物清理法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，非法傾倒廢棄物除對環境造成嚴重破壞，也會危害人體健康導致疾病發生，如被查獲將依廢棄物清理法最重將面臨5年以下刑責，得併科1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。