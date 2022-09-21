36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

▲歌手傅松口腔癌逝世，享年36歲。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸36歲歌手傅松因口腔癌不幸去世，生前曾公開呼籲「珍惜生命，遠離檳榔」，引發廣大網友討論，關於禁售檳榔的呼聲再起。據不完全統計，目前大陸已有7地明確要求下架檳榔，而檳榔產業產值將近千億元（人民幣，下同）。

據《紅星新聞》報導，大陸至少已有7地明確要求下架檳榔。貴州省遵義市習水縣市場監督管理局今年5月發佈「檳榔致癌」的相關文章，並呼籲經營戶自覺下架處理，近期內開展專項清理行動，對相關違法行為堅決予以查處。

四川省涼山彝族自治州會東縣9月7日至9日也開展對檳榔及檳榔製品專項整治，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。之後，四川南充市南部縣建興鎮、成都市新津區先後下架檳榔及相關製品。

義烏有商家15日接到通知，要求檳榔全部下架，永久禁止其作為食品銷售，否則將面臨處罰。四川省南充市營山縣19日發佈消息稱，各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品。

報導指出，檳榔主要種植於海南、雲南及福建等。值得注意的是，湖南不產檳榔，但卻是檳榔消費大省，因為這裡是檳榔的主要加工地。

據《中國市場監管報》數據，2011年至2018年，中國檳榔產業產值從558億元上漲至781億元，且呈繼續上漲趨勢。檳榔行業龍頭口味王集團曾在2018年表示，下一個十年要將口味王發展成為千億企業。

不過，由於檳榔有導致口腔癌的巨大風險，大陸曾推出相關政策遏制其銷售。大陸國家廣播電視總局2021年9月17日明令禁止「利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品」的行為。

對此，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，這一限制對整個檳榔產業影響不大，因為檳榔屬於上癮類產品，吃檳榔的人基本都是其重度粉絲。如今，檳榔產品被大陸各地市場監管局要求下架，或已為這個近千億產值的產業按下暫停鍵。