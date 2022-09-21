張善政反擊批「農委會淪政治打手」　陳吉仲：我們才是受害者





▲農委會主委陳吉仲視察花蓮災情，對張善政記者會做出回應。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

針對研究計畫涉抄襲案，桃園市長參選人張善政今（21日）上午召開記者會指出，學術論文與民間企業委託案本質就不相同，批評農委會淪為民進黨的政治打手。農委會主委陳吉仲回應，農委會才是這起事件的受害者，不要用政治或非專業的議題來干擾審查程序。

陳吉仲上午前往花蓮視察災情，針對張善政記者會做出回應。陳吉仲說，農委會是計畫的委託單位，也是這件事情的受害者，目前都依照合約規定和相關流程進行，「不需要用政治語言或非專業的議題來干擾進行程序」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲說，目前審查進度已把媒體報導、農委會檢視這三年研究計畫的疑點，逐一審查，上週五（16日）已對外說明，也正式行文給宏碁公司和計畫主持人張善政，希望對方在9月30日前，能針對疑點提出說明。

針對張善政質疑農委會仍有部分資料未公開，陳吉仲強調，先前已多次說明，相關研究報告已公開於GRB系統中，另2019年的研究報告也已經確認沒有保密理由，「所以這三年的研究計畫，完全沒有保密的需要」。如果對方仍有疑義，可以來函，農委會會再次回應。