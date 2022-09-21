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道路橋樑受損嚴重！技師兵分3路鑑定　徐榛蔚：中央及早介入

▲▼連續強震造成花蓮聯外道路與橋樑遭受嚴重破壞，縣長徐榛蔚率領結構技師與建築團隊逐一勘查，討論最佳修復方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

連續強震造成花蓮聯外道路與橋樑遭受嚴重破壞，縣長徐榛蔚率領結構技師與建築團隊逐一勘查，討論最佳修復方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918強震後，花蓮縣長徐榛蔚20日驅車南下前往卓溪鄉、富里鄉、玉里鎮等民房與道路災損、橋墩斷裂等情況進行視察，徐榛蔚親自穿著雨鞋下鄉勘災，聆聽每一位居民的需求與災後受損狀況及生活狀況，亦針對災損區域進行大規模盤點與搶修工作，並允諾儘速讓鄉親恢復往日生活。

▲▼連續強震造成花蓮聯外道路與橋樑遭受嚴重破壞，縣長徐榛蔚率領結構技師與建築團隊逐一勘查，討論最佳修復方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，目前針對橋墩斷裂的情況需與結構技師和鐵路局共同討論，橋樑道路對於聯外影響非常嚴重，足以影響鄉親生計。花蓮縣政府自昨晚開始將結構技師等建築團隊兵分三路，在玉里、富里、卓溪來進行鑑定搶修，讓大家的心可以安定。目前災後用電與飲水的問題，因強震將部分管線扯裂，且有漏水之狀況，台水已全力搶修中，務必以最快的時間讓鄉親能夠使用，且花蓮縣政府已借調多台水車，以供鄉親用水之需求。

▲▼連續強震造成花蓮聯外道路與橋樑遭受嚴重破壞，縣長徐榛蔚率領結構技師與建築團隊逐一勘查，討論最佳修復方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也公開呼籲，中央能夠儘速來鑑定受損之橋樑與聯外道路，重視地方需求，也感謝全國關心花蓮災情的朋友們，也請大家互相關懷，攜手同心一起度過難關：也歡迎志工單位共同來協助服務獨居長者並為長者整理環境，徐榛蔚也說，若鄉親有任何需要都歡迎隨時向鄉鎮公所反應，花蓮縣政府將會成為大家最強韌的靠山，陪伴大家度過難關。

▲▼連續強震造成花蓮聯外道路與橋樑遭受嚴重破壞，縣長徐榛蔚率領結構技師與建築團隊逐一勘查，討論最佳修復方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會勘地點包含卓溪部落、卓樂村、卓富大橋、玉長大橋、長富大橋、富里鄉萬寧陸橋、東里萬寧村家宅、富里村義聖宮、富南村第一公墓納骨塔及玉里鎮倒塌之便利商店等災損與災後修復最新情況，徐榛蔚一一走訪各部落與各鄉鎮產業道路，並逐一與建築師討論災後最佳修復之方案，期盼能盡快使道路恢復暢通，讓鄉親得以安然生活，重拾生計。
 

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