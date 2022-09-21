高虹安被轟歧視落淚　她不領情：市民幹嘛選一個愛哭的小祖宗？

▲高虹安哭了。（圖／翻攝自YouTube／Z.Media震傳媒）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆料論文涉及抄襲，大動作召開記者會駁斥，卻因為會中犀利言論遭指歧視他人學歷，21日為此道歉，受訪時更一度落淚，稱敵方陣營斷章取義，沒想到此舉又被媒體人王時齊痛批，市民才是需要被呵護被照顧的，「幹嘛選一個愛哭的小祖宗來供啊？」

王時齊批評，一個要當首長的人，遇到不順心、不如意，遇到不是自己想要的劇本，就哭、就離席、就情緒失控、就沒肩膀沒抗壓力，用情緒勒索的方式索取別人呵護同情 、宛如自己是被捧在手心的公主，「市民才是需要被呵護被照顧的好嗎？幹嘛選一個愛哭的小祖宗來供啊？」

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

高虹安此言一出，隨即遭到放大檢視，21日一早坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉，但強調整段記者會綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾。

高虹安今接受訪問時表示，她只是想澄清自己不是前新竹市長林智堅，「我根本不可能自稱學霸」，她在北一女、台大看到很多天才，但她無法控制媒體，講到此便掩面哭泣，轉身拿衛生紙拭淚。