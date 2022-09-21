30歲不會煮水餃！「倒垃圾婆婆心疼」人妻嗆夫媽寶　網卻揪1點狂酸

▲原PO直呼老公是媽寶。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「只要公婆說一，媽寶永遠都是贊同沒有第二句話！」一名女網友發文表示，老公都已經30多歲了，結果還是媽寶，除了不斷附和公婆之外，更可以說是「生活白痴」，然而公婆卻為此感到驕傲，讓她實在匪夷所思。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

女網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到她日前和老公吵架後，才明白對於自己孩子的食衣住行，只要公婆說一，「媽寶」一律贊同。舉例來說，公婆認為2、3歲的孩子不吃飯也無妨，只要有吃即可，不用分正餐、零食，都一樣有營養，結果「這個媽寶竟然也附和本來就是這樣啊！」

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原PO坦言，公婆和老公只會不斷說服她，但「我就問天天餐餐都這樣還正常嗎？」話鋒一轉，她也提到老公根本是「生活白痴」，30多歲不知道家裡湯匙放在哪、不知水餃怎麼煮、不知垃圾袋哪裡買。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO也傻眼表示，老公只是背親生兒子5分鐘，公婆就超心疼；30多歲一年倒不到5次垃圾，婆婆一知道馬上說「拿來媽媽幫你丟就好了啊！」

更讓原PO刷新三觀的是，從公婆說話的語氣中，可以知道「他們家有多驕傲他兒子很乖、有工作，是很好的老公」，到底為什麼30多歲的生活白痴能讓自己爸媽感到驕傲？

不過貼文曝光後，多數網友則反酸，「早知如此，當初何必在一起？又有小孩」、「你還不是選他跟他生孩子」、「更奇怪的是，你當初眼睛被什麼矇住」、「那你還嫁」、「重點是你嫁給媽寶了」、「可是你還是嫁給他了，還生了小孩」、「原來是不是媽寶，結婚前看不出來的啊」、「媽寶不是1天、2天的事欸，所以你當時到底看上他什麼，現在才來抱怨」。

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