台南運河女浮屍身分查出　前一晚離家...列失蹤協尋對象

▲台南市安平區舊魚市場旁運河內，20日上午消防人員打撈1名女子上岸，惟已明顯死亡，經家屬指認係失蹤協尋的匡女。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區舊魚市場旁運河內，20日上午7時40分許，有民眾發現水中疑有人溺水，台南市消防局出動安平分隊2車5人前往查處，消防人員下艇，在水中打撈1名女子上岸，惟已明顯死亡，市警四分局查出係警方協尋對象66歲匡姓女子，全案由檢警相驗查處中。

市警四分局指出，四分局接獲五分局協尋失蹤人口通報指出，66歲匡姓女子（高170公分、戴眼鏡、中年微胖、黑色短髮），19日因得知自己罹「重病」，心情不佳遂離家出走不知去向，身上未帶錢包及手機，恐有輕生之虞，請各單位加強協尋。本案經五分局電話通知，經調閱監視器，查出被協尋人搭計程車於安平路下車後不知去向，四分局即請安平所警網在運河周邊加強找尋，但仍無所獲。

四分局20日上午7時44分許據報，前往安平區安平區舊魚市場旁運河內查處1起女浮屍案，發現死者特徵與失蹤協尋匡女相似，經通知家屬前往指認係匡女無誤。目前已報請檢察官相驗查處中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995