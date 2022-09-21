快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
今天是921大地震23周年，又地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時13分發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度13.9公里，台東縣最大震度3級。
【 第142號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月21日09時13分44秒
震央位置：北緯23.07° 東經121.16°
震源深度：13.9公里
芮氏規模：4.7
相對位置：臺東縣政府北方 35.3 公里 (位於臺東縣關山鎮)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：池上、海端、利稻、鹿野、東河、成功
2級：卑南、綠島
1級：臺東市、長濱、太麻里、蘭嶼
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
1級：六龜、甲仙、旗山、楠梓
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：玉里、紅葉、光復
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：大埔、阿里山、民雄、太保市、義竹
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、新埤
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、善化、永康、臺南市、佳里、七股
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、四湖、水林、土庫、麥寮
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梧棲、大甲
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