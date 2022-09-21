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彰化小兄妹癌父病逝...沒錢繳學費沒水洗澡　善心人士急問捐款

▲慈濟連夜救助彰化和美小兄妹。（圖／民眾提供）

▲慈濟連夜救助彰化和美小兄妹。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1對小兄妹，爸爸因腸胃道出血休克病逝，家中被斷水斷電，沒錢繳學費、連洗澡也成問題，喪葬費更沒有下落，昨日事件曝光後，網路湧入大批善心人士詢問如何捐款、接濟物資，慈濟師兄師姐連夜到喪宅關懷，先送上慰問金救急，日後會再續予關懷案兄妹生活及上學情形，同時也鼓勵小兄妹要努力讀書，逆轉人生。

前往關懷的議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房。

▲彰化和美1對兄妹父親罹癌過世。（圖／議員賴清美提供）

賴清美說，小朋友住家已經被停水兩個多月，生活已經不好過，小兄妹的父親於19日病逝，小兄妹連三餐都有問題，如何籌出父親的喪葬費用更是讓他們難過又無助。昨日得知後，她前往關心，並緊急連繫政府相關單位協助。

彰化縣社會處表示，白男近期病況惡化，已主動提出申請並已核列低收入戶，協助醫療及健保等補助。白男病逝後，家中經濟陷入困境，遭停水停電的部分已由社工連結資源，提供急難救助金予以協助。

縣長王惠美得知白男病逝，即請社會處派員關懷，後續將持續協助白男喪葬事宜、未成年子女的生活照顧。民眾可捐款至彰化縣社會救助金專戶，在備註欄註明「指捐和美小兄妹」。

▲慈濟連夜救助彰化和美小兄妹。（圖／民眾提供）

慈濟彰化分會訪視團隊於獲報後，立即主動前往關懷，案兄妹無力負擔案父喪葬費用，且生活恐陷困頓，志工先給予急難補助10,000元，日後會再續予關懷案兄妹生活及上學情形。

慈濟基金會指出，慈濟目前與各縣市政府均簽有合作備忘錄，遇有社區弱勢家庭需要幫忙或急難救助之個案，慈濟均會結合公部門合作共善模式，立即關懷與處理，針對此一個案，慈濟彰化分會與縣府社會處將依合作共善模式，就能共同處理部份進行關懷與協助。

慈濟基金會強調，慈濟落實社區關懷，並設有「安美專案」（安穩家園，美善社區），落實鄰里關懷，各地志工及社工也都會在各社區協助貧病孤苦等需要幫助的家庭或對象，對於相關案家之協助，將以立即援助、持續關懷並定期進行慈善訪視，期讓需要幫助者獲得照顧與安心生活。

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