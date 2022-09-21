癌父離世！和美小兄妹頓失依靠　善款湧入超過60萬　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美昨日在臉書po文，指和美鎮一對小兄妹，其父親因敗血性休克病逝，又被斷水斷電，不但日常洗澡用水成問題，也沒錢付喪葬費，事件曝光後後引起社會大眾關注，21日上午已經湧入大批善心接濟物資，社會局設立專款專用，而喪葬費用也已經由當地善心慈善會全權處理。

▲和美小兄妹失親，捐款物資湧入。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

議員賴清美表示，這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，並於19日病逝，小兄妹頓失依靠，經濟因此也陷入困頓。

小兄妹事件曝光後，今天已經恢復供電供水，有許多善心人士直接到喪宅關懷小兄妹的狀況，現金捐款及物資絡繹不絕，社會處成立專款專戶救助已51萬元，慈濟基金會也捐1萬元，賴清美也用小女孩的名字開戶，截至上午有善款8萬餘元，其中最大一筆為1萬元，賴清美也代轉捐重陽敬老金，另外，議員尤瑞春及林庚壬及學校等社團單位都帶著奠儀到場，由於這些善款都是來自民眾的愛心，希望小孩能勇敢面對未來，要努力讀書，才能逆轉人生。