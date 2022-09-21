板橋「單人房」火警！　侯友宜凌晨4點親赴現場

▲新北火警，侯友宜親赴現場關懷 。（圖／新北市府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

今(21)日凌晨約三點半，新北市板橋區「單人房」旅館4樓冒出黑煙，現場由消防人員疏散39人，並於火場中救出3人，其中2人（均男性）意識昏迷，送往板橋亞東醫院，另1人(女性)意識清醒，預防性送往部立台北醫院。新北市長侯友宜也在接獲通報後，趕往現場關心救災狀況。

昨日下午新北市長侯友宜突然身體不適應，撐完下午市政總質詢後，臨時通知市長室取消出席新莊棒球場開球行程，但凌晨4點多接獲板橋火警消息後，侯立即趕赴現場關心救災狀況。4分16分火勢完全熄滅，詳細起火原因由火災鑑識中心調查中。

侯友宜接獲通報後也立即親赴現場，除了解火災狀況也慰問現場救災消防同仁的辛勞。很多逃生出來的旅客都驚魂未定，侯友宜也在現場關懷在旁等待的旅客，也請板橋區公所後續協助房客安置。

新北市消防局長黃德清呼籲，旅宿業者務必強化與重視營業場域的公共安全，依法須遴用防火管理人，接受講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障所有旅客與場所安全。

