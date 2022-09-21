大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

▲陸商張子毅和懷孕的小三拖著裝滿金條、字畫的行李箱，經常更換住宿地點，以逃避警方追緝。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

總資產15億元人民幣的大陸吉林文投集團負責人張子毅涉嫌吸金，2019年2月底連夜帶著金銀財寶和骨董字畫以及懷有身孕的小三，從中國東北的吉林省翻山越嶺半個中國，逃亡近3千公里到南方福建省，再偷渡來台灣，爽住文華東方、W飯店等高檔旅館18天後遭檢警逮捕，他所攜帶價值高達上億元的財物也遭我方查扣，至今存放台北地檢署贓物庫3年半，陸方對此已讀不回，檢方目前仍不知道該如何處理。

據了解，張子毅遭檢警查扣的財物包括折合台幣約5000萬元的歐元和港幣等外幣、19塊1公斤重的黃金，還有清朝盛世時期的順治、康熙、雍正等皇帝聖旨，以及民初國畫大師齊白石的水墨畫，初估全部價值上億元台幣。

張子毅被捕時曾向檢方表示，願將清朝聖旨和齊白石的畫捐給台北故宮博物院，還寫下切結書。不過北檢和法務部國際及兩岸法律司研究後，認為這批骨董文物的財產權歸屬存在法律爭議，不確定是否為犯罪所得，因此並非張子毅說捐就能捐，因此連同19公斤重的黃金、及折合台幣約5000萬元外幣，都先存放在木柵的贓物庫，北檢為了妥善保管，還購買電子防潮箱安置清朝聖旨和齊白石的畫，以免受潮毀損。

▲大陸吉林省長春市公安局淨月區分局發布案情通報，指張子毅已逮捕歸案，但未提及我方協助。

不料張子毅和其小三2019年遭我方遣返後，兩岸交流因政治關係陷入冰河時期，連帶影響雙方司法互助，北檢多次透過法務部國際及兩岸法律司聯絡對岸，希望提供張子毅相關判決資料，以便我方判斷這批財物該發還被害人還是另有其他處理方式，但3年多來對岸音訊渺茫，我方發函也都石沉大海，形同已讀不回，使得這批查扣財物一直存放在北檢贓物庫，成為北檢有史以來，查扣價值最高、卻有家歸不得的贓物。

46歲的張子毅是大陸吉林人，2012年創辦吉林省文化產業投資控股（集團）有限公司（簡稱吉林文投）並擔任董事長，營業項目包括私募基金、藝術品買賣、投資銀行承兌和理財等。2018年起開始傳出吉林文投財務不穩，2019年2月張子毅失蹤，吉林文投高層緊急開會後，連忙在同年月28日向公安報案，吉林省長春市公安局遂在2019年3月1日發布通報，指張子毅涉嫌「非法吸收公眾存款罪」將他立案調查。

由於吉林文投的資產規模高達人民幣15億餘元，集團員工人數多達300餘人，張子毅失聯消息傳出後，引發吉林省金融圈譁然，大批投資人聚集吉林文投位於長春市的總部樓下，希望確認張子毅是否失聯，以及自己的投資是否安全。據指出，吉林文投當初以11%左右的利息吸金，返還方式分為半年、一年等，投資人多為退休老人家，許多人都在同事、鄰居介紹下加入，每人投資金額從幾萬元到上百萬元人民幣不等。

吉林文投集團中與張子毅配合吸金的25名員工均已被大陸公安抓捕到案待審，但此案審理進度卻未在大陸司法機關公開，曾有受害人透過律師進行查詢，仍無法查到相關訊息，而該集團目前仍在持續對投資者的投資金額進行清理退款，進度相當緩慢。

▲張子毅珍藏民初知名畫家齊白石的作品，跑路還不忘帶到台灣。

張子毅人間蒸發後，大陸公安和投資人遍尋不著，其實他事先早已計畫好，準備從吉林逃到台灣躲債，因此逃遍了中國東部半壁江山，臨走前不忘攜帶金銀財寶和外幣當跑路費，還「有情有義」地帶著懷有身孕5個多月的小三一同亡命天涯。兩人抵達福建寧德市後，先搭船偷渡到馬祖，再轉往基隆上岸，2019年3月1日起，先後入住文華東方、W飯店等高檔飯店和日租套房，直到被檢警查獲並遣返大陸。

檢方人士表示，本案當初是陸方請求我方協助緝捕張子毅，但是查扣的外幣、黃金和字畫等財物該如何處理，3年多來一直懸而未決，希望對岸當局能盡速回應我方，提供相關判決資料，讓整件事情圓滿落幕。

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