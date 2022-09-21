結局超扯！他點外送「收狗大便」　氣炸PO文投訴反被告

▲客人誤以為外送員放狗大便在家門口。（資料圖，與本事件無關／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

外送平台推出無接觸服務，造福不少因疫情不能出門的用戶，但因為不能面對面清點餐點，也容易造成紛爭。高雄一名滕姓男子日前就發文抨擊外送員，稱食物旁還放了一袋狗大便，結果發現是滕男父親放的，外送員反告對方妨害名譽，橋頭地檢署則不起訴處分。

根據《自由時報》報導，滕男今年5月3日凌晨拿外送餐點時，發現門口放了兩袋，拿回客廳才發現其中一袋裝著狗大便，便氣得到有超過17萬人追蹤的臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文抱怨。

滕男附上袋子照片，並在文章中提到，「難怪一堆人對外送員不友善」、「除了我的餐點以外，還有1大包狗大便﹗靜待熊貓回覆中」等，結果後續發現根本是滕男父親將狗大便清理後放在門口，滕男則又發文道歉。

外送員蘇男認為名譽受損到警局提告，控訴滕男加重誹謗，不過橋頭地檢署認為，網友無法從滕男發出的圖片及文字知道外送員的身份，且滕男事後也發文、私訊道歉，因此不起訴處分，可再議。

因外送產生的類似誤會層出不窮，根據本站先前報導《控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警 南警說話了》，台南一名外送員日前指控客人取餐後沒有回覆，導致他在平台上被記缺點，氣得報警處理，警方調查則發現，是因櫃姐剛到該百貨工作，不知道有規定外送員不能送達櫃位，只能擺在指定地點，才引發這起誤會。