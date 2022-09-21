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重新定義幸福的藝術！台北知名「精品甜點」把喜餅、彌月禮升級成專櫃舶來品

▲▼卡柏蒂法式精品甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲年初在Social lab社群實驗室「喜餅商家網路聲量」調查一舉奪冠的精品甜點「CUPETIT卡柏蒂」，近期全新推出兩款喜餅禮盒與兩種口味的彌月蛋糕，以全新意象與祝福寓意，陪伴新人和準爸媽迎接人生大事！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

甜點之所以令人著迷，無非因為它香甜綿密的口感，總是能瞬間讓人感受到滿滿的幸福感！然而除了端出能讓消費者感受到溫暖幸福的甜點，仍是有品牌發揮職人精神，巧妙地將創意概念納入甜點中，例如將甜點視為精品，以細膩的設計角度傾力打造，讓一份份甜點瞬間成為足以登上時尚伸展台的「精品甜點」！

捷運大安站周邊可說是甜點店競爭最為激烈的一區，而名人巷瑞安街更是指標代表，能常駐在此的店家，可說即代表超乎預期的水準。充滿風格的CUPETIT卡柏蒂，就是此區引來許多關注的時尚甜點店，一席精品橘調、時尚新潮的搶眼店面，吸引不少路人駐足街邊大拍美照，團隊近年更以超夢幻的公主Cupcake，在婚禮上讓賓客爭相在臉書IG打卡瘋傳，各大精品品牌活動中也常見卡柏蒂做為派對美饌的身影，甚至也是許多名人指定的特色禮盒品牌。屢獲精品、名人加持的卡柏蒂，除了堅持甜點的口感表現，更為精緻外型甚至包裝注入時尚DNA，去年網路調查喜餅店家排行榜，卡柏蒂也異軍突起，奪得超多網紅、部落客和網友關注，年初在Social lab社群實驗室的「喜餅商家網路聲量」一舉奪冠，從去年的第三名連跳兩級，短短不到一年的時間，就新增不少新人青睞。

所有新嫁娘都期待能有一款既喜氣又美味的喜餅禮盒，與所有親朋好友分享喜悅，女孩們在喜餅的挑選上，更是希望能遇上完美到無可挑剔的命定禮盒。以「精品級喜餅」奪得網路人氣品牌之冠的卡柏蒂，近期推出「閃耀CP」、「玫瑰星空」兩款全新喜餅禮盒！「閃耀CP」的主色調取自卡柏蒂的經典光芒金，禮盒不僅帶有別緻的輕奢時尚感，盒面採用高級燙金、打凸、燙箔等設計手法，讓不分年紀的收禮者都眼睛一亮，更沾染了新人年輕時尚的幸福光芒。

▲▼卡柏蒂法式精品甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲卡柏蒂將一直以來備受新人與長輩喜愛的金色提袋，延伸成新禮盒「閃耀CP」的主題色系，令人眼睛一亮！

若想以華美浪漫風，象徵兩人堅定火熱的感情，那在禮盒的選擇上就絕非「玫瑰星空」莫屬！以熱情搶眼的磚紅色為禮盒主色調，再以質感金線勾勒出玫瑰意象，靈動的線條宛如帶出兩人由含苞至綻放的愛戀軌跡，而盒面上的兩顆行星即代表著命中註定相會的新人，別具意義！典雅且帶有抽象藝術的設計，讓這款禮盒有別於一般人對於玫瑰樣式的刻板印象，幾乎每對新人初見到這款「玫瑰星空」時，就會連同輕奢高雅的「閃耀CP」，一起陷入深深的選擇障礙裡！

▲▼卡柏蒂法式精品甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲卡柏蒂特製紅色調禮盒，搭上質感金邊的流動線條，讓「玫瑰星空」第一眼就在新人心中留下極為深刻的印象。

除了以精緻喜餅禮盒，為新人展開備受祝福的愛情旅程，卡柏蒂也要陪伴一家人迎接另一項人生大事！近期全新推出的「彌月禮盒」，特別獻上「檸檬優格磅蛋糕」與「蘋果優格磅蛋糕」兩種口味，以令人愛不釋口的酸甜滋味，慶賀每位新生兒來到這世上最值得紀念的moment！

包裝選色上，卡柏蒂也別出心裁地選了代表寶寶稚嫩肌膚的白裡透紅粉嫩色，以及象徵堅韌不摧母愛的溫暖飽和橘紅色，要讓爸媽與收禮人一眼就被承載的期盼與祝福給溫柔打動。每個彌月禮盒必備的寶寶小卡，更以燙金金圈細膩圈起，體現寶寶被捧在手心呵護的萬千寵愛！

當然，最為重要的還是彌月甜點帶來的慶賀與喜悅滋味！卡柏蒂在主要食材的選擇上，特選以知名品牌馬修嚴選G+頂級健康優格所製成的蛋白霜，強調不添加防腐劑，為磅蛋糕疊加出幸福酸香的滋味！對於甜點控來說，同等重要的糕體底部，更以高級的鹽之花酥波蘿為襯底，帶來意想不到的收尾口感。

▲▼卡柏蒂法式精品甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲為了增添檸檬優格磅蛋糕的口感與層次，卡柏蒂特別加入散發天然檸檬清香的流心檸檬內餡，搭配優格蛋白霜與鹽之花酥波蘿，可說滿足了所有人對於甜點的期待與要求！

▲▼卡柏蒂法式精品甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲以極富節慶意像的緋紅辣椒絲做為點綴的蘋果優格磅蛋糕，甫開盒就能嗅聞到明顯的優格香氣！在卡柏蒂反覆特調配方下，整體口感呈現相當平衡的酸甜風味。

此外，甜點團隊也個別調配出酸甜青蘋果和流心檸檬內餡，帶來獨具特色、無可取代的風味。優格蛋白霜上令人垂涎的紅蘋果與檸檬果乾，也皆是以低溫烘烤而成，品牌強調不僅可以與磅蛋糕一起享用，還可另外加入熱紅茶、氣泡水延伸出特調飲品，準爸媽還可以邀請親友發揮創意，以歡欣開放的心情迎接新生命的加入！

▲▼喜餅,彌月,甜點,精品,卡柏蒂,網路聲量,磅蛋糕。（圖／記者周宸亘攝）

▲有別於一般彌月禮盒單純附上寶寶小卡，卡柏蒂直接在盒身設計「專屬於寶貝」的位置！以可愛的小花造型與燙金線條呈現寶貝的可愛照片，讓所有收禮人第一眼就能看見亮眼的小小主角。

細膩打造精品甜點背後，卡柏蒂同樣準備好貼心的客製服務！以「閃耀CP」、「玫瑰星空」兩款喜餅禮盒來說，即有M、L的組合可挑選，團隊也為預計在2023共結連理的新人，推出精選方案，現在單筆訂購每滿20盒就可得到折抵金乙次，最高可享9,200元折抵金，並且享受折抵次數無上限的優惠。

彌月蛋糕亦有2款口味可擇一或與其他經典甜點搭配的「唯一禮盒」、「真愛禮盒」以及「雙喜禮盒」3種選擇，即日起也特別為懷孕滿32週～產後一個月內的準媽咪，推出專屬試吃優惠價，滿盒也有客製彌月小卡的服務，滿足每個父母想曬娃的心。

無論是日常需要療癒或是走上紅毯、迎接新生兒，都不可缺少甜點做為創造回憶的角色！講求在台呈現品味與口感，並細琢造型外觀的卡柏蒂，最期待的仍是藉由每一份特製禮盒，點亮甜點愛好者的生活氛圍，陪伴所有人走過人生大小事。

卡柏蒂還有多款精品級甜點禮盒，更多請詳官網，或私訊粉專了解。

卡柏蒂精品甜點 店家資訊
官方LINE：@cupetit（需加@）
官網：https://www.cupetitwedding.com

大安旗艦店
台北市大安區瑞安街23巷2號1樓
台中烏日店
台中市烏日區高鐵路三段168號

服務時間：12:30-20:00 (採預約制)
客服電話：02-5578-7668
客服信箱：service@cupetit.com
 

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喜餅彌月甜點精品卡柏蒂網路聲量磅蛋糕

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