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北市三腳督「防災政見」一次看　加速「防災+都更」強化全災害治理

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

連兩日地震傳出大小不一的災情，也再度震出防災政策話題，藍綠白3名台北市長參選人除紛紛取消競選行程，也針對地震議題各自祭出防災政見。《ETtoday新聞雲》為您一次整理3位參選人提出的政策內容。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊

針對地震議題，黃珊珊競選政策總顧問、前內政部長李鴻源表示，如果震度6級的地震發生在台北市，後果恐不堪設想，「全台北屋齡30年以上的老屋高達64萬戶，都市更新刻不容緩」，所以黃珊珊提出4點進行防災型都更 ，包括：

一、以ROD的方式增加獎勵容積，加速都更：淡水河沿岸的士林、北投、萬華、中山、大同一帶，正好是土壤液化相較嚴重的地區，ROD的推動不僅僅是美化河岸景觀，更主要是解決安全問題。

二、台北未來宅：許多老社區住著年紀大的長輩，在外租房並不容易，透過EOD閒置校舍整併改建做為中繼住宅的土地來源，讓住戶可以安心等待舊房子更新完成後，再搬回來。

三、都更紅利全民共享：市府依據各區域條件需求程度訂定相應的容積額度，公私合作，開放「以租代購」、「以租轉售」、「以房養老」3種模式，活化台北未來宅輪轉過程，增加房屋使用效率，不僅青年族群能以較輕的房價負擔安居，也讓市府擴充財源，挹注在更多社會福利，全民都享受得到。

四、危險區域普查：分級分類，高度危險之虞的優先都更，找周邊的公有地媒合，公私協力共同改善城市風貌。

民進黨台北市長參選人陳時中

陳時中以先前提出的「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為理念核心，具體落實以下項目，加速危老都更來維護市民居住安全，包括：

一、目標4年內都市更新核定2成：透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，4年推動兩成核定、8年完成五成核定，加速推動達成。

二、擴大住都中心，設立都更專案小組：主張公權力化被動為主動，全面調查老舊危險建物、規劃大街廓公辦都更；住都中心倍增人力，積極介入推動。

三、民辦都更，建立完善「預審制」：由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時。

國民黨台北市長參選人蔣萬安

蔣萬安提出「耐災城市」，直指陳時中、黃珊珊相繼於臉書拋出防災政策並非先例，他很早就提出公辦都更政見3支箭，防災政策要加強4個面向，包括「強化全災害管理體系 」、「建置優質防災台北城」、「強化台北市安全守護能力」、「重建最會救人城市」。

一、強化全災害管理體系：提高管理組織層級，現在北市也有災害防救辦公室，但希望將層級拉高至市府層級，才能完全掌握指揮、溝通協調跨局處橫向聯繫，讓平時災時轉換效率提高，且是由專人專責專職負責，落實風險評估。

二、建置優質防災台北城：建構公私部門、民眾臨災的持續運作計畫，也要建構元宇宙虛擬實境臨災的持續運作計畫，強化防災教育設施，讓學習如影隨行，感受災害來臨時要做哪些演練，深刻體會災害發生情境下平時演練是否派上用場，另要加強學術協力機構合作，預先掌握研判災害潛勢，不論是水災、土石流或地震等，都要全盤掌握。

三、強化台北市安全守護能力：擴大消防編制增加員額，目前消防服務人口比約為1比1300左右，但對比國外城市東京、紐約等，絕對還有進步空間，所以他的預期目標為1比1000；要留住人才，要廣建職務宿舍，調升危險職務加給，並鼓勵科技救災，提升救災品質及安全。

四、重建最會救人城市：持續擴大志願者急救能量，結合快遞、便利商店、物流業者配帶AED，提高高級救護技術員EMTP的比率，全面普及CPR的救護訓練， 配合推動AED的設置率全面提升。

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