男騎士單手拋塑膠袋！遭垃圾車「蓋火鍋」慘摔　10秒影片網狂重播

記者鄒鎮宇／綜合報導

熟悉的《給愛麗絲》或《少女的祈禱》是台灣人倒垃圾時必會聽到的曲目，許多人都會有在路邊等待垃圾車，或錯過而追趕的經驗。近日一段影片在網路瘋傳，一名男騎士單手騎車打算直接丟垃圾，最後卻被垃圾車「蓋火鍋」而重心不穩摔車，讓網友看完不斷重播，直呼「好危險」。

該段影片顯示，一名男騎士騎車追趕垃圾車，加速靠近垃圾車後，將垃圾袋拿起奮力一拋。沒想到，男騎士的垃圾袋被垃圾車的桿子卡住，騎士無法拋出垃圾袋因此沒有鬆手，而垃圾袋收回的力量瞬間讓他失去平衡，連人帶車左搖右晃而摔倒，垃圾袋也因此炸開。

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▲▼男騎士單手拋垃圾，卻被垃圾車「蓋火鍋」。（圖／翻攝靠北違規臉書）



網友看完紛紛留言，「不好意思…我笑了，希望人沒事，垃圾記得清起來」、「會不會等等摔車的人告垃圾車」、「單手騎車真危險，希望人沒事一切安好」。

也有人說，「看了十幾次停不下來」、「對不起，我知道很不應該，但是我笑了好久」、「投彈後嚴重影響重心轉移」、「就跟你說了放手！」「害我笑到咳嗽！哈哈！」、「每次看到摔車影片低下留言總是有人會回：很療癒....我都覺得這些留言的人很GY,直到我看到這段影片...真他XX的療癒」。

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