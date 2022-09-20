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今轉涼！明雨區擴大　「最新成颱機率」變天時間曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周日20時模擬圖顯示，台灣及巴士海峽附近熱帶擾動發展的最高機率為70%（上圖左），颱風的發展機率則為20％（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

北方冷空氣今天（20日）報到，周三雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，周末前後台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動或颱風活動，颱風的發展機率為20%；周五晚起至周日東北風及熱帶系統逐漸逼近，北部、東半部降雨漸趨明顯，應持續觀察。

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北風開始增強，北部、東北部溫度稍下降，預估高溫28、29度，低溫22、23度，中南部和花東高溫30-32度，低溫23-25度；今各地多雲到晴，清晨花東有些局部短暫陣雨，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，周三水氣多一點，迎風面降雨擴大，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；周四水氣稍減少，各地多雲到晴，大台北山區和東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳提醒，周五起水氣再增多，比這幾天更多，依舊是東北風環境，北部、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨。

一周溫度部分，張承傳表示，北部高溫介於28-30度，低溫在22度上下；中南部高溫32、33度，低溫23-25度。至於近期是否可能還有颱風發展，他分析，還是有可能，因菲律賓東方海面是一個大低壓帶，裡面可能有些擾動會發展，但不確定性滿大，還要再觀察。

▼周五起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，周末前後台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動或颱風活動，周日20時熱帶擾動發展的最高機率為70%，颱風的發展機率則為20%；由於是小型的熱帶系統，對台影響程度有很大變化，應持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率，有一小股冷空氣南下，氣溫下降，北台略轉涼；周三東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲，午後山區有局部短暫雨的機率，北台涼，其他地區早晚涼。

吳德榮說，周四、周五白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大；周五晚起至周日東北風及熱帶系統逐漸逼近，北部、東半部降雨漸趨明顯，但其對各地天氣的影響程度，模式會不斷調整，應持續觀察。

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